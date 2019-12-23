鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

在新北市鶯歌區中正三路一間夾娃娃機店內裝設機台的歐姓男子（50歲）本月21日晚間11時許在補貨機台時，遭到曾發生口角、同為台主的另名陳姓男子（18歲）夥同其他也為台主的7名友人押上車，載往環河路山水步道口圍毆，事後路人撥打110通報路倒，員警到場發現歐男傷勢嚴重，經送醫仍於昨天凌晨宣告不治，警方也於昨天通知8名涉案人到案說明，警詢後依殺人罪嫌移送。

據了解，歐男與陳姓等8人均為娃娃機店台主，因歐男平日說話較不厚道，常得罪人，陳先前便曾與歐男有過糾紛，前天他前往店內補貨機台時，恰好遇到陳男，兩人又發生口角衝突後，陳男不滿離去，並教唆歐男也認識的其餘7名台主，由一名王姓男子開車載著陳、林姓兩男，將歐押上車後，陳男等五人騎車尾隨在後，將歐載往環河路上的山水步道口，以徒手、棒球棒等痛扁歐男後離去。

三峽警分局二橋派出所昨天凌晨0時許接獲110轉報，指出山水步道口有一名男子路倒疑似喝醉，警方前往，才發現歐男全身是血、傷勢嚴重，雖有意識但明顯遭人毆打，因此緊急轉報消防送往恩主公醫院急救，未料歐男仍因頭骨破裂、耳部撕裂、腦出血、氣胸、左手臂骨折等傷勢過重，於昨天凌晨4時許宣告不治。