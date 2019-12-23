親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親出面回應了

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市六信銀行今年8月26日中午發生搶案，47歲陳姓男子持槍闖入銀行喊「搶劫」，當時被槍指著的曾姓櫃台人員表示開戶櫃台並沒有現金，拉開2個抽屜給陳男看，其他行員趁機報警並按下警鈴，陳男慌張逃離現場，跑了近400多公尺，仍被警方逮捕，彰化地檢署今天依加重強盜未遂等罪嫌將他起訴。

今年8月26日中午12點多陳男帶著改造手槍、水果刀，頭戴鴨舌帽及口罩闖進彰化市彰美路第六信用合作社總社，走向開戶櫃台，對曾姓行員喊搶劫，卻發現櫃台無現金，陳男立即丟了黑色包包給曾員，要他去拿錢，曾員見狀趁機將包包丟還給回去，並躲到櫃台底下。

陳男聽見警鈴作響往民生地下道方向逃離現場，一路丟棄相關犯罪物品及工具，並曾開槍擊發2次，但第2發疑似卡彈，在轄區警方趙員、黃員追捕以及沿路民眾指認下，犯案前後約10分鐘就被逮捕。

警方事後在陳男逃逸路線上找到子彈7顆、彈殼1個以及黑色包包等，以及陳男犯案時穿戴的鴨舌帽、口罩、袖套以及手套等證物。

陳男因缺錢花用，犯後自白犯罪事實，起訴書指出，陳男在2017年曾因犯公共危險罪受有期徒刑的執行完畢後，5年內故意再犯下本件強盜案件，為累犯建請法院審酌依法加重其刑。

陳姓男子今年8月間涉嫌搶銀行，警方據報圍捕，今被依加重強盜未遂罪嫌起訴。報系資料...
陳姓男子今年8月間涉嫌搶銀行，警方據報圍捕，今被依加重強盜未遂罪嫌起訴。報系資料照
分享

搶銀行

延伸閱讀

彰化六信發生搶案 男子開槍拒捕跑400公尺就...

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金...

真搶手！這家衰爆信合社被搶5次 連警察也曾來...

影／彰化月影燈季 點亮八卦山大佛一路亮到天空...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

欣欣大眾小開加入詐團 招募車手赴越南遭起訴詐欺

2019-12-23 10:17

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

統促黨不分區立委候選人涉賄選 覓保無著改限制住居

2019-12-23 09:14

遭疑賄選 統促黨不分區立委候選人批「政治迫害」

2019-12-23 00:50

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

統促黨候選人涉嫌招待陸配旅遊 5天4夜每人僅需7800元

2019-12-22 19:54

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

嚇到尿褲！性侵131次女兒淪性奴 交男友獸父還想勒死她

2019-12-23 11:10

國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

2019-12-22 23:57

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

統促黨不分區立委候選人涉賄 諭令20萬交保

2019-12-23 04:31

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

徵信業者2招抓姦成功 損失23萬酬勞還賠腥夫15萬

2019-12-22 18:10

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

外送員餐未送卻先按已送達 客怒：以後不先刷卡付款了

2019-12-23 10:48

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51

原想跟13歲女友迎接新生命 胎兒夭折18歲的他獲緩刑

2019-12-23 07:40

影／名牙醫愛上海七妹搞不倫 幫繳千萬房產還被恐嚇

2019-12-23 11:48

統促黨候選人涉嫌招待陸配旅遊 5天4夜每人僅需7800元

2019-12-22 19:54

酒駕男撞警被轟26槍就範 檢方交保7萬還附這條件

2019-12-23 00:06

北市2機車追撞 3人噴飛倒地 男無呼吸心跳搶救中

2019-12-22 22:58

人才剛出院 獨立記者命喪火窟

2019-12-23 00:10

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

與妻吵架怒出門灌醉自己 男睡車上酒測0.57差點GG

2019-12-22 14:28

遭疑賄選 統促黨不分區立委候選人批「政治迫害」

2019-12-23 00:50

北市通化街公寓凌晨大火 1人成焦屍2人嗆傷送醫

2019-12-23 09:11

影／照明太暗？汽機車相撞騎士撞飛骨折

2019-12-22 14:00

美髮院無法幫忙顧嬰兒 奧客怒批：把問題丟給我

2019-12-23 12:04

欣欣大眾小開加入詐團 招募車手赴越南遭起訴詐欺

2019-12-23 10:17

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

手機玩遊戲能投資賺錢？女學生遭分析師詐騙

2019-12-22 13:02

人權vs.管理…獄房禁打赤膊 受刑人打官司

2019-12-23 00:19

攜有婦夫飛海外辦浪漫婚禮 女經理判賠10萬元

2019-12-22 14:06

台東蘭嶼1男子夜潛捕魚 不慎溺水搶救不治

2019-12-23 09:16

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18

先生愛賭博心情不好就罵人 妻子訴請離婚法官判准

2019-12-23 00:16

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

染愛滋與同志性交 國小老師獲輕判

2019-12-23 10:48

學者：囚犯人權不能無限上綱 否則失懲戒效果

2019-12-23 00:25

林口建築工地意外 挖土機駕駛送醫不治

2019-12-23 11:38

鶯歌娃娃機台主遭8惡煞強擄打爆頭 丟包步道送醫不治

2019-12-23 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top