彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

彰化市六信銀行今年8月26日中午發生搶案，47歲陳姓男子持槍闖入銀行喊「搶劫」，當時被槍指著的曾姓櫃台人員表示開戶櫃台並沒有現金，拉開2個抽屜給陳男看，其他行員趁機報警並按下警鈴，陳男慌張逃離現場，跑了近400多公尺，仍被警方逮捕，彰化地檢署今天依加重強盜未遂等罪嫌將他起訴。

今年8月26日中午12點多陳男帶著改造手槍、水果刀，頭戴鴨舌帽及口罩闖進彰化市彰美路第六信用合作社總社，走向開戶櫃台，對曾姓行員喊搶劫，卻發現櫃台無現金，陳男立即丟了黑色包包給曾員，要他去拿錢，曾員見狀趁機將包包丟還給回去，並躲到櫃台底下。

陳男聽見警鈴作響往民生地下道方向逃離現場，一路丟棄相關犯罪物品及工具，並曾開槍擊發2次，但第2發疑似卡彈，在轄區警方趙員、黃員追捕以及沿路民眾指認下，犯案前後約10分鐘就被逮捕。

警方事後在陳男逃逸路線上找到子彈7顆、彈殼1個以及黑色包包等，以及陳男犯案時穿戴的鴨舌帽、口罩、袖套以及手套等證物。