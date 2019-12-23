親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

龍山寺點光明燈排隊引糾紛 持刀老婦人遭社維法裁罰

2019-12-23 10:49聯合報 記者廖炳棋／台北即時報導

北市知名廟宇龍山寺，今天起受理報名點光明燈，從凌晨起就有大批信徒排隊要領取號碼牌，不過今早6時許，一名年約60多歲的老婦人，疑似不滿有代排人員在前，忍不住上前與對方起爭執；雙方口角後，老婦人不滿拿出一把小水果刀作勢威脅，周遭民眾趕緊上前勸阻，一名男子不斷勸老婦人：「不要這樣！」，並扳開老婦人緊握手指拿走水果刀。

轄區警方到場後，衝突場面已經被勸阻不見，警方找到持刀老婦人詢問衝突狀況，由於沒人提告，因此警方將老婦人帶回派出所後，將依違反社會秩序維護法裁罰，同時加派警力維持龍山寺附近治安。

龍山寺北市

延伸閱讀

為了癌兒早在40天前就來排 龍山寺點燈他第6...

疫苗有如光明燈，有打有保佑？

龍山寺點燈 明起報名「不用卡位」

龍山寺點燈23日報名 有民眾一個月前就排隊卡...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

統促黨不分區立委候選人涉賄選 覓保無著改限制住居

2019-12-23 09:14

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18

遭疑賄選 統促黨不分區立委候選人批「政治迫害」

2019-12-23 00:50

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

統促黨候選人涉嫌招待陸配旅遊 5天4夜每人僅需7800元

2019-12-22 19:54

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

國三女生遭撞重傷 經濟困窘無錢開刀校方求助急

2019-12-22 14:30

上士尋獲黑盒子邀同志女兵慶功 酒後涉性侵判3年8月

2019-12-22 13:39

毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09

國道6號驚傳墜橋 女子翻越護欄摔落身亡

2019-12-22 23:57

統促黨立委候選人疑招待陸配涉賄 陸配到案嗆「我又沒犯罪」

2019-12-22 21:08

才剛出院！疑電器走火釀禍 獨立記者葬身火窟

2019-12-22 15:15

統促黨立委候選人下投票指令 手機微信露餡

2019-12-22 22:22

砰一聲嚇壞乘客 太魯閣號窗玻璃裂成蜘蛛網

2019-12-22 12:04

溫馨！阿婆不敢點餐 老闆秒懂一個舉動讓她哭了

2019-12-23 09:32

統促黨不分區立委候選人涉賄 諭令20萬交保

2019-12-23 04:31

境外勢力介入？ 檢調搜索約談統促黨不分區立委候選人

2019-12-22 18:44

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

徵信業者2招抓姦成功 損失23萬酬勞還賠腥夫15萬

2019-12-22 18:10

原想跟13歲女友迎接新生命 胎兒夭折18歲的他獲緩刑

2019-12-23 07:40

助人如廁反被當手天使 身障男為滿足性欲被判6月

2019-12-22 13:51

統促黨候選人涉嫌招待陸配旅遊 5天4夜每人僅需7800元

2019-12-22 19:54

酒駕男撞警被轟26槍就範 檢方交保7萬還附這條件

2019-12-23 00:06

北市2機車追撞 3人噴飛倒地 男無呼吸心跳搶救中

2019-12-22 22:58

軍情局少校遭踢爆帶小三 怒告岳母妨害名譽被駁回

2019-12-22 13:10

人才剛出院 獨立記者命喪火窟

2019-12-23 00:10

與妻吵架怒出門灌醉自己 男睡車上酒測0.57差點GG

2019-12-22 14:28

遭疑賄選 統促黨不分區立委候選人批「政治迫害」

2019-12-23 00:50

影／照明太暗？汽機車相撞騎士撞飛骨折

2019-12-22 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top