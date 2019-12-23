龍山寺點光明燈排隊引糾紛 持刀老婦人遭社維法裁罰

台北市知名廟宇龍山寺，今天起受理報名點光明燈，從凌晨起就有大批信徒排隊要領取號碼牌，不過今早6時許，一名年約60多歲的老婦人，疑似不滿有代排人員在前，忍不住上前與對方起爭執；雙方口角後，老婦人不滿拿出一把小水果刀作勢威脅，周遭民眾趕緊上前勸阻，一名男子不斷勸老婦人：「不要這樣！」，並扳開老婦人緊握手指拿走水果刀。

轄區警方到場後，衝突場面已經被勸阻不見，警方找到持刀老婦人詢問衝突狀況，由於沒人提告，因此警方將老婦人帶回派出所後，將依違反社會秩序維護法裁罰，同時加派警力維持龍山寺附近治安。