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毒駕撞死準新人！上訴辯「止痛針」惹禍 二審不信駁回

2019-12-22 17:09聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在去年5月間，涉嫌施用毒品後開車，行經外埔區甲后路五段時，撞上騎車的陳姓男子與搭載的王姓女子，陳、王女二人傷重不治，兩人因論及婚嫁，也讓家屬哀痛萬分，蔡在當日下午接受警方驗尿，發現安非他命濃度超標，全案依公共危險罪起訴後，一審判刑6年6月，全案上訴二審後，台中高分院維持一審原判，全案可上訴。

判決書指出，蔡姓男子（44歲）在去年5月15日晚間11時許，涉嫌施用毒品後駕駛賓士車，行經外埔區甲后路五段時，因毒品造成精神辨識能力降低，以時速74公里，跨越雙黃線逆向撞上騎車的陳姓男子，坐在機車後座的黃姓女子也遭波及，陳、黃女二人送醫急救後不治，陳也被驗出有酒精濃度每公升0.396毫克，蔡則是在警方到場時，承認涉案。

蔡起初辯稱是疲勞駕駛才會釀禍，不過16日下午經警方採尿送驗後，發現蔡的甲基安非他命、安非他命濃度超標，濃度分別為34145ng/ml、5324ng/ml，全案依公共危險致人於死罪、違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，蔡分別依毒品、公共危險二罪分別遭判刑8月、6年徒刑，應執行6年6月。

蔡不服提出上訴，辯稱是案發前因膝蓋痛有到醫院打止痛針，才會讓檢驗報告失真，但台中高分院根據驗尿報告，認為蔡在案發後驗尿的時間是16日下午4時許，但蔡在肇事時的時間是15日的深夜11時58分，而驗尿時蔡的尿液的甲基安非他命濃度仍高達34145ng/ml，此時已經過相當的時間代謝，若回溯到案發時，蔡的毒品濃度還會更高，顯然已違反甲基安非他命濃度達500ng/ml，達到不安全的違法駕駛程度，認定蔡在案發仍處於甲基安非他命效用狀況下。

台中高分院合議庭另外也函詢醫院，確認蔡所打的止痛針不會讓蔡有毒品的反應，認為蔡上訴無理，維持一審原判6年6月，仍可上訴。

台中市蔡姓男子去年5月間涉嫌施用安毒後開車，行經外埔區時撞死騎車的陳姓男子、王姓...
台中市蔡姓男子去年5月間涉嫌施用安毒後開車，行經外埔區時撞死騎車的陳姓男子、王姓女子，台中高分院維持一審原判，判蔡6年6月徒刑。圖／報系資料照
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