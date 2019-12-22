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群馬夜奔快車道 3警車包夾攔堵

2019-12-22 00:12聯合報 記者吳淑玲／台南報導

「有一大群馬在外環道上奔跑！」前天深夜十一點卅分許，台南市新化外環道突然出現七匹馬在快車道上亂竄，新化警分局獲報派遣三組警網到場處理。馬匹疑受到驚嚇，以時速四十公里以上在馬路上奔跑，警方一面指揮汽機車改道到慢車道，一方面以三輛警車包夾圍堵驅趕，花了快四十分鐘才將馬匹趕回約一公里外的馬場。

七匹馬跑到外環道路上，當地警方都說是第一次看到。 記者吳淑玲／翻攝
七匹馬跑到外環道路上，當地警方都說是第一次看到。 記者吳淑玲／翻攝
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警方表示，七匹馬從台十九甲新化外環道中興路口跑到知義路，幾乎在大馬路上奔跑約一公里。知義派出所所長黃文輝和新化派出所所長賴信宏都趕往處理，因省道往來汽機車頻繁，擔心汽機車駕駛受到驚嚇發生危險，一輛警車在前方指揮提醒改道，另用警車包夾方式， 將馬匹攔堵在一定範圍內，避免四散竄逃或跑到台廿省道上，發生危險。

新化警方查出，馬匹是新化山區一間私人馬場所飼養，除七匹馬跑到快車道上，還有一匹老馬落單在路邊，趕緊通知馬場主人到場協助圍捕。但馬似乎受到驚嚇開始狂奔，工人騎機車追趕也摔倒，後來三輛警車用半圓型包圍方式，把馬群從中興路趕回到信義路，費了好大工夫，才將馬匹送回馬場。

「一大群馬在路上狂奔，是第一次遇到！」賴信宏說，在馬場附近路邊，偶爾會看到一、兩匹馬走到馬場外吃草，第一次看到這麼多匹馬在快車道上奔跑，由於馬匹又高又壯，一起奔跑起來，馬蹄聲噠噠噠，是有點嚇人。

黃文輝也說，卅年警察生涯，第一次看這麼多馬匹在道路上，圍捕過程中很擔心同仁會受傷。

警方提醒飼主，飼養動物或寵物避免在馬路上奔走，妨害交通，可依道路管理條例處罰行為人新台幣三百元至六百元以下罰鍰。

台南新化山區一處馬場因主人忘了關柵欄，七匹馬跑到外環道路上。 記者吳淑玲／攝影
台南新化山區一處馬場因主人忘了關柵欄，七匹馬跑到外環道路上。 記者吳淑玲／攝影
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台南新化山區這家私人馬場約飼養十多匹馬，早年有開放讓遊客騎馬體驗。馬場主人表示，因工人忘記將柵欄鎖上，馬才會集體趁隙脫逃，但第一次跑到外環道上，對造成警方和民眾困擾，感到非常不好意思。

寵物車道警察

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