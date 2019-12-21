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少年涉向罷韓遊行隊伍潑水 供稱被吵及好玩

2019-12-21 21:26中央社 高雄21日電

罷韓Wecare台灣大遊行活動下午在高雄登場，現場司儀宣布，Wecare主辦單位...
罷韓Wecare台灣大遊行活動下午在高雄登場，現場司儀宣布，Wecare主辦單位粗估遊行人數已達50萬人次參與。記者林澔一／攝影
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Wecare高雄等團體今天在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜「1221wecare台灣大遊行」時，遭人自大樓潑水和丟紙張，警方找到涉潑水16歲少年，他供稱被吵和好玩；警方也鎖定丟紙張2名男子。

遊行隊伍行進至新興區五福一路一棟大樓前時，突然有民眾從高樓向遊行隊伍潑水，員警獲報到達現場查訪，會同大樓保全公司人員協助調查並清查住戶，同時調閱大樓內外監視器畫面追查。

轄區高雄市警察局新興分局表示，經過追查是一名16歲少年涉案，自20樓其房間窗戶持水杯向外潑出。少年供稱是因隊伍經過時被吵到，且有好玩心態才持水杯潑水。經調查，少年無相關政治動機。潑水行為涉違反社會秩序維護法將依法裁處。

遊行隊伍持續行經五福三路、自強二路口時，空中突然飄下10多張紙張，引起遊行民眾和糾察人員注意，並通報警方，由新興警分局追查。

高雄市新興警分局表示，獲報後趕抵現場處理，現場未發現涉案人，經員警調閱監視器清查，初步查出疑似分別穿著白色和黑色運動服的2名男子涉案，持紙張於頂樓的12樓向下丟擲，主要為有關尋求幫忙的陳情內容紙張，沒有涉及其他恐嚇或貶抑污辱他人字眼。將持續擴大調閱監視器查證身分及動機。

另於高捷美麗島站發生的疑似性騷擾案，高雄捷運警察隊調查，一名女子於高雄捷運美麗島站下車時，指遭後方準備參加罷韓遊行的4男1女中的一名男子碰觸手部等，當場向捷運警察報案，由員警帶回隊部調查，最後經協調由這名男子寫下悔過書後，女方保留法律追訴權暫不提告。

警察捷運高雄市罷韓恐嚇

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