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驚險！ 3警車省道圍捕7匹馬 所長：從警30年第一次

2019-12-21 17:16聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區台19甲線外環道昨深夜民眾報案有7匹馬在路上亂竄，新化警分局派遣線上3組警網到場處理，包括知義派出所所長黃文輝和新化派出所所長賴信宏都參與，過程中擔心馬匹傷人或被汽機車撞到，又怕馬匹受到驚嚇，過程緊張驚險，採用3輛警車包夾攔堵方式，跑著馬匹在路上來回奔跑快1公里，前往花了快40分鐘，才將馬兒趕回馬場。

「有一大群馬在外環道上奔跑！」新化警分局接獲民眾報案後，馬匹一開始出現在知義派出所轄區，所長黃文輝率隊先趕到，但馬匹以時速40公里速度，新化派出所所長賴信宏與同仁也趕到支援，因路上不時有汽機車經過，動員3部警車包夾，但擔心馬匹受到驚嚇，警車不敢太逼近。

新化警方表示，案發地點是台19甲新化外環道，中興路到信義路口段，有民眾發現一群馬匹在奔跑，為了防止危害及妨礙交通， 派出線上警網前處理；因馬匹在快車道上，以時速超過40公里奔跑，避免人員受傷，過程中也疏導車輛改道到慢車道。

知義所所長黃文輝說，當30年警察第一次看這麼多馬匹在路上，過程是擔心同仁會受傷。新化山區這家私人馬場主人接獲警方通知，也趕來協助處理安撫馬匹情緒，順利將馬趕回馬場，並向警方表達抱歉。

警方也提醒飼主，飼養動物或寵物避免在馬路上奔走，妨害交通，可依道路管理條例第84條處罰行為人新台幣 300至600元以下罰鍰。

台南新化警分局知義派出所所長黃文輝談圍捕七匹馬的過程。記者吳淑玲／攝影
台南新化警分局知義派出所所長黃文輝談圍捕七匹馬的過程。記者吳淑玲／攝影
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台南新化台19甲外環道半夜發現7匹馬在路上奔跑。記者吳淑玲／翻攝
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台南新化台19甲外環道半夜發現7匹馬在路上奔跑。記者吳淑玲／翻攝
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