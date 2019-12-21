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警廣主持人「阿國」約網友吸毒 持安非他命被逮解僱

2019-12-21 10:34聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

警察廣播電台主持人「阿國」洪宗適，17日晚間在台北市被警方查獲持有安非他命，依毒品罪嫌移送法辦，警廣已依違反聘僱契約相關規定解僱他。

據了解，洪宗適上網約網友吸毒，被台北市信義警分局吳興街派出所發現，警方在北市松仁路巷內盤查他，搜出安非他命約1公克，當場逮捕，他稱是友人轉交毒品。

警廣表示，洪為約僱人員，不具警職，對於洪自毀前途，深感痛心遺憾，已終止僱用契約，全力配合調查，將強化考核工作及法治風紀教育。

警廣主持人洪宗適（阿國）。本報資料照片
警廣主持人洪宗適（阿國）。本報資料照片
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北市毒品警察

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