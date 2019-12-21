警廣主持人「阿國」約網友吸毒 持安非他命被逮解僱

警察廣播電台主持人「阿國」洪宗適，17日晚間在台北市被警方查獲持有安非他命，依毒品罪嫌移送法辦，警廣已依違反聘僱契約相關規定解僱他。

據了解，洪宗適上網約網友吸毒，被台北市信義警分局吳興街派出所發現，警方在北市松仁路巷內盤查他，搜出安非他命約1公克，當場逮捕，他稱是友人轉交毒品。