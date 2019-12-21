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兩岸首例 遣返犯無罪補償813萬

2019-12-21 00:03聯合報 記者王宏舜／台北報導

張真被控自大陸走私槍械判刑10年定讞，成兩岸合作遣返首例，但再審無罪獲補償813...
張真被控自大陸走私槍械判刑10年定讞，成兩岸合作遣返首例，但再審無罪獲補償813萬餘元。記者王宏舜／攝影
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兩岸人犯遣返首例的張真，當年被控賣槍遭判刑十年定讞。張後來聲請再審獲准、並獲改判無罪確定，他請求刑事補償，台灣高等法院以張遭關押共二三二四天，以每日三千五百元折算一日，決定補償他八一三萬餘元，成為兩岸遣返人犯獲補償的首例。

張真被控一九八九年間自中國大陸走私槍械來台，張真人在大陸遭通緝，他隔海否認，表示被誣攀構陷，我方請中共國家中心局協查，陸方一九九二年查獲張真，同年二月廿八日，我方人員從金門水頭碼頭出發，與陸方在浯嶼海面接押張真，創下海基會與海協會首次聯手遣返兩岸人犯作業。

張真被遣返回台後隨即遭收押，一至三審不到一年時間就判他十年徒刑定讞，直到一九九九年七月九日假釋，他出獄後聲請再審，並提出同案被告楊玉斌後來的無罪判決作新證據，包括檢方起訴他與楊合作賣槍彈時間，楊根本不在台灣，買槍者供詞也前後矛盾有瑕疵等，高院再審後改判張無罪。

張真說，他是兩岸分治後，父親在台灣再娶的妻子所生，他少不經事曾因案服刑。後來父母姊弟移居美國後，因父親輾轉得知東北的妻女仍在，要他前往探親，但當時他還在假釋期間，只好搭漁船偷渡，被台灣情治單位註銷戶籍，只能留在大陸發展。

對檢警當初指控他在大陸購買槍彈後，利用漁船走私來台。張真說，早已脫離黑社會，不可能在共產黨嚴厲管制下發展黑勢力，否認曾取得黑星、紅星手槍；並稱後來因得罪大陸某將官而遭刁難，才被遣送回台。

張真以當初他被列為兩岸刑事合作首例，報章雜誌把他塑造成「黑道皇帝」，出獄後因槍枝冤案常被質疑，假釋後仍難覓工作，名譽和財產難以彌補；年紀已近七旬的他，希望國家還他公道，主張每日應補償五千元，弭平他創傷。

高院考量他四十二歲、壯年時平白遭冤案波及，被關近六年半，假釋後難覓工作，決定補償他八一三萬四千元。

假釋走私台灣高等法院黑道偷渡

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