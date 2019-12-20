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「台灣地區行政管理機構負責人」？陸言論管制推陳出新

政見會／余湘脫稿演出 要求民進黨擱置反滲透法

兩岸刑事合作遣返首例再審無罪 補他813萬

2019-12-20 19:36聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

台北市「螢橋幫」老大張真被控1989年間自中國大陸走私槍械來台，遭台北市刑大移送，後透過兩岸遣返機制被遣送回台，張被依未經許可販賣手槍罪判刑10年定讞。張後來聲請再審獲准，台灣高等法院改判無罪，最高法院駁回檢方上訴，張以符合刑事補償法為由請求補償。高院計算張人身自由受拘束共2,324天，以每日3,500元折算1日，決定補償他813萬餘元。

1992年2月28日，負責前往廈門接押張真父子的我方人員，從金門水頭碼頭搭船出發，這是台灣海基會與中共海協會首次聯手遣返兩岸人犯作業。

檢方起訴指出，徐姓幫派分子1989年9月和楊姓男子（2012年歿）共同攜帶楊購自張真的15把中共黑星手槍、240發子彈到高雄，槍枝和其中200發子彈賣給綽號「文龍」的廖國良，徐、楊和張真事前說好要交給徐的價款，用來抵付張欠徐的債務。張涉槍砲彈藥刀械管制條例非法販賣手槍、子彈等罪嫌。

張真遭警方通緝，逃到大陸，張真當時隔海否認，表示被誣攀構陷，我方請中共國家中心局協查，陸方1992年查獲張真，在浯嶼海面移交給台灣警方。

張真堅詞否認犯槍彈，辯稱同案徐姓、林姓被告說的不是事實，他只和徐在大陸因朋友聚會而見一次面，根本不認識徐，也沒欠他錢，怎麼會有「賣槍抵債」的說法？高院再審認為徐的說詞有瑕疵，也沒有其他證據可佐證，難以認定張真和楊姓男子販售槍彈，改判張無罪。

張真說，他是兩岸分治後，父親在台灣再娶的妻子所生，他少不經事曾因案服刑，後來父母姊弟移居美國後，因父親輾轉得知他東北的妻女仍在，因此請人前往探親，但當時他還在假釋期間，只好搭漁船偷渡，並因此被台灣情治單位註銷戶籍，只能在陸發展。張真說，已脫離黑社會，不可能在共產黨嚴厲管制下發展黑勢力，沒能取得黑星、紅星手槍，後來因得罪大陸某將官而遭刁難，遭遣送回台，而本案1至3審不到1年就定讞，報章雜誌把他塑造成「黑道皇帝」，假釋出獄後因槍枝冤案常被質疑，名譽和財產難以彌補。

張認為自己已近7旬，人生迥異多數人，希望國家還他公道，主張每日應補償5千元，弭平他創傷、訟累支出。

高院計算張真被羈押、入獄至1999年7月9日因縮短刑期假釋出監，考量他42歲、壯年時平白遭受有期徒刑執行長達近6年半，假釋後難覓工作，決定補償他813萬4千元。

台北市「螢橋幫」老大張真被控自中國大陸走私槍械來台，他潛逃大陸，但成1992年兩...
台北市「螢橋幫」老大張真被控自中國大陸走私槍械來台，他潛逃大陸，但成1992年兩岸刑事合作遣返首例。張原本被依販賣手槍罪判刑10年定讞，但再審翻盤，他聲請刑事補償，高院准予補償他813萬4千元。記者王宏舜／攝影
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假釋中共槍枝黑道走私

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