獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

張嫌等不肖集團將農業肥料用的菸草下腳料經機具加工、篩選，再製成劣質且低成本的菸品販售。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 刑事局中部打擊犯罪中心破獲張嫌為首9人製私菸集團，集團成員都有「相關經驗」，其中一位更因違反3、4件菸酒管理法遭開罰3000萬元，至今仍未繳納罰鍰，前天因非法製私菸被警方逮捕時竟還嗆警，「總統牌私菸就可以」，更老神在在認為只是行政罰而已，日後還是會繼續「重操舊業」，令偵辦警方不勝唏噓。

刑事局中打第三隊歷經多個月跟蹤、收集相關跡證，前天直搗私菸集團隱身在台中市太平山區的私菸包裝工廠，小小20坪平房鐵皮屋內查扣自創7種品牌的成品2萬9千包香菸、散裝63箱香菸(每箱約900根香菸)，市值逼近250萬元。

專案小組指出，私菸案從進口原料到包裝，這種「一條龍式完整查緝」相當罕見，因為私菸集團各個斷點作的幾乎滴水不漏，例如第一層收購原料、堆放倉庫的桃園市、彰化縣5處，警方到場稽查，業者還面不改色拿出合法的營業登記證，說明是合法進口農業肥料菸草下腳料，若警方只針對單一斷點進行搜查，案件容易破功。

捲菸工廠隱身在彰化縣鹿港鎮一處公墓與民宅後方，專案小組說，400坪大廠房只採取「車進車出」方式，多隻監視器監控附近車輛，集團警覺度相當高。警方查扣倉庫與捲菸工廠則查扣原料34公噸，其中菸絲、菸草骨約可製成750萬包香菸。

被捕的9名私菸集團成員年齡多在50多歲，每人都有「製私菸相關經驗」，其中一名成員今年因違反3、4件菸酒管理法遭開罰3000萬元，但該成員名下早就脫產，甚至要將這次案件一肩扛起，立即被警方識破。

被捕成員更不諱言嗆警，「總統牌私菸就可以，這又有甚麼」，態度相當囂張，其他成員甚至低調表態，大半人生都在製作私菸，現行法令只是行政裁罰，這案結束後，一樣會再「重操舊業」。

中打第三隊強調，張嫌共9人從事私劣菸製售行為，嚴重危害國人身體健康，已涉刑法詐欺罪與菸酒管理法等案，警方強力執法，清查銷售流向，杜絕私菸非法買賣行為，警詢後將張等9人依詐欺、菸酒管理法移送。

台中市政府財政局菸酒管理科表示，市售每包菸的菸捐稅約57.7元，市售價每包菸至少65元以上，私菸集團以低成本農業肥料用的菸草下腳料製成劣質菸品，每包售價約40元，該團的私菸成品、散裝與原料共市價約新台幣3億元，嚴重殘害國人健康。