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俄聯邦安全局總部遇襲! 疑孤狼式槍擊2死5傷

南京東路競速害3命 黃佑呈另涉詐騙集團遭起訴

2019-12-20 12:40聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

去年在南京東路與謝亞軒競速害死3人的黃佑呈，已被法院判刑11年，又被檢警查出涉及電信詐騙，遭收押禁見。台北地檢署調查後，認定黃是詐騙集團幹部負責管理兩名車手頭，4個月經手逾800萬元款項，至少7人受害，今依組織犯罪條例等罪將黃等10人起訴，將持續追查有無其餘被害人。

去年10月11日，男子謝亞軒雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分駕2車競速，謝開的車，衝進騎樓撞死3人，2人被依妨害公眾往來致死、妨害公眾往來安全罪起訴，謝羈押迄今；台北地院今年7月4日判謝有期徒刑13年，黃11年，可上訴。

今年5月開始，刑事局鎖定冒充檢察官的電信詐騙集團進行掃蕩，陸續逮獲20多名車手。檢警比對證述及物證後，認定黃佑呈涉有重嫌，9月26日由刑事局偵七隊及北市大安警分局率隊，將黃拘提到案。

黃佑呈否認涉入詐欺案，但檢方勘查相關通聯及對話記錄、金流等物證，認定黃佑呈未吐實，考量本案仍有共犯及證人未到案，複訊後依詐欺罪將他聲押禁見獲准。

檢警調查，黃與下層柳姓、藍姓車手頭，在境內利用網路電話向被害人佯稱是檢察官，謊稱被害人涉及刑案帳戶會被凍結，進而誘騙對方與自己見面，交付假公文後詐騙款項。

檢警查出，從今年1月到5月間，至少7名被害人受騙，經手逾800萬元款項，且該詐騙集團與大陸電信機房連繫頻繁，不排除與對岸詐騙集團勾結為其提領贓款，將深入擴大追查。

台北地檢署認定黃佑呈是詐騙集團幹部，今依組織犯罪條例等罪將黃等10人起訴。圖／資...
台北地檢署認定黃佑呈是詐騙集團幹部，今依組織犯罪條例等罪將黃等10人起訴。圖／資料照。
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詐騙集團車手詐欺

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