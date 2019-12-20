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刑事局巡官吸安毒 2大過免職

2019-12-20 00:31聯合報 記者陳金松蔡翼謙／台北報導

刑事局鑑識科一位巡官涉嫌吸食安非他命，被記兩大過免職。 圖／聯合報系資料照片
刑事局鑑識科一位巡官涉嫌吸食安非他命，被記兩大過免職。 圖／聯合報系資料照片
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刑事局鑑識科陳姓兩線一星巡官，前天傍晚遭台北市警松山分局查獲持毒，被搜出兩公克安非他命，陳當場表明「我是自己人」，仍被帶回偵辦，依毒品危害防制條例移送，檢察官訊後請回、限制住居。刑事局當晚召開考績會，記兩大過免職，追究上級長官責任。

這是今年第三起警察吸毒案件。四月廿一日，支援台北市警局公關室臉書小編許姓警務員，也是被松山警分局查獲安毒；五月廿一日，台南市警善化分局林姓警員持安毒在高雄被查獲；事後均被以行為不檢，嚴重影響警譽，記兩大過免職。

刑事局聲明指出，卅二歲陳姓警官一般大學畢業，考上警察大學鑑識研究所，二○一七年碩士畢業，通過警察人員三等考試，分發新北市刑警大隊；因具專業，去年一月借調支援刑事局鑑識科，今年元月三日正式派補刑事局巡官，從警兩年。

陳姓巡官疑似是上網發文邀網友一起吸毒，被松山警分局發現，前天傍晚五點四十五分約在敦化北路一九九巷某公寓見面，遭搜出毒品；據了解，陳男供稱以三千五百元向人購買兩公克安非他命，承認吸食，非常後悔。

刑事局說，陳姓巡官在鑑識科負責質譜資料處理，未接觸毒品，工作表現一般；去年十二月十一日接受特定人員強制驗尿採驗，送驗呈陰性。

警察毒品

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