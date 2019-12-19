砍斷脖斃命稱防衛過當 還嗆法官「不然站著給他揮嗎」

桃園葉姓男子和陳姓友人因買賣毒品爆發衝突，陳揮舞鐵槌攻擊，葉則持武士刀砍斷他頸靜脈害斃命，葉被依殺人罪起訴；法院今開庭，葉認為揮刀屬防衛過當，法官詢問為何如此主張時，葉竟反嗆「要不然我要站著給他揮嗎？」葉的辯護人則說他應符合自首要件，並聲請替葉做精神鑑定。

桃園地院今開準備程序庭，葉的辯護人認為，葉男符合自首要件，事發時他在警察未發現身分、不確定案情時，就留在現場主動表明作案並交出凶刀，並主張當時葉應是防衛過當，因陳男先拿著鐵鎚進入巷口朝他攻擊，葉才回擊，不過現場沒有目擊者。

法官並詢問葉，為何會認為有防衛過當？葉直接回嗆「要不然我要站著給他揮嗎？」葉並解釋，陳男當時近距離朝他攻擊，2人距離不到1個手臂的距離，自己跳開後，拿武士刀瞄準陳的身體，由右上往左下側砍，第一刀砍斷陳的左手小拇指，有沒有傷到其他部位不確定。

另葉的辯護人還主張，葉有刑法19條行為，聲請替他做精神鑑定，葉則說自己2017年起開始出現幻聽，疑似躁鬱、憂鬱等情緒不穩狀況，陸續有到3間身心科診所就診，但醫師當時沒有確診，只開藥請他案時服用；辯護人最後決定向法院聲請傳喚當時在場受理的警察，以待證葉男有無自首。

檢方起訴指出，葉男（30歲）和陳因買賣毒品糾紛，今年6月23日約在葉位於平鎮的住家談判，2人一見面就爆發口角，陳從車廂拿出鐵鎚攻擊，葉不甘示弱也從屋內取出武士刀，先是砍掉陳的手指，還不斷朝他身體、手部揮砍。

後來陳摔倒在地無法反擊時，葉仍繼續攻擊導致陳頸部靜脈斷裂大量出血當場死亡；訊時葉否認有欠陳錢，但對方不斷打電話催討，甚至跑來家門外咆哮，害家中的祖母被嚇到，氣不過才用武士刀反擊，由於陳中刀部位集中在頸部，甚至被利刃切開三分之一的脖子，當場斃命。

現場監視器也拍下作案畫面，另有驗屍報告佐證，桃園地檢署10月依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等起訴葉男。