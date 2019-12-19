歹徒持刀搶林口銀樓 遭勇猛老闆娘噴辣椒水逼退

新北市林口區13日晚間發生4名歹徒持刀搶銀樓，歹徒一開始佯裝大戶要購買大量金飾，要求店家拿出最貴的黃金系列供挑選，沒想到店外同夥趁機入內行搶，年輕的老闆娘機警立刻拿出防狼噴霧對著歹徒猛噴，嚇得歹徒奪門而出逃逸，警方事後循線逮捕參與作案的嫌犯，依強盜未遂罪嫌送辦。

4名行搶銀樓的歹徒13日晚間8時許，原先規劃好2人分組進行縝密的搶劫計畫，鎖定竹林路上的一間珠寶金飾店，其中由韓姓男子（20歲）及趙姓男子（32歲）先入內佯裝富豪要購買，還直接大方要求店家「上貴兮捧出來！」，店家見大戶上門，立刻端出20萬元金飾讓2人挑選。

沒想到2人藉故要上車拿現金，要店家等一下，但才剛走出銀樓，另外2名同夥，潘姓及賴姓男子（20歲）就持西瓜刀闖入，想直接一把將櫃檯上的金飾搶走，還與老闆發生拉扯，但銀樓的老闆女兒，年輕老闆娘見狀立刻掏出抽屜中的防狼噴霧器，直接就朝2人的眼睛猛噴，嚇得2名歹徒眼睛都快睜不開，當場奪門而出逃逸。

林口警分局獲報到場後發現韓及趙仍在現場徘徊，當場就將人逮捕，雖然2人供稱與實際行搶的2人不熟識，但警方發現4人根本就是彼此認識，甚至歹徒作案時使用的座車也時常出入韓所經營的汽車修理廠，懷疑4人合夥預謀犯案。