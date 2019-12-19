便衣員警埋伏校園外 壓制逮捕送小孩上學的通緝犯惹議

嘉義縣朴子警分局員警上午喬裝路人穿便衣，埋伏在某國小附設幼兒園校園外，伺機逮捕遭嘉義地檢署通緝的黃姓男子，員警趁黃男開車載小孩上學後，一擁而上，將黃男壓制在地，上銬逮捕，因正值上學人多時段，員警逮捕過程被民眾用手機拍下，貼臉書社群「朴子民意觀察站」，引發網友議論紛紛。

有網友說「某國小附幼門口不知道發生什麼事?!幼小孩童看到會如何學習?!」，還有人說「想到他的小孩心都酸了！何必？何苦!」；「像是打架，朋友~外面的叔叔們在鍛鍊身體，可是這個對身體傷害比較大 不可以學喔～」；「如果是便衣抓通緝犯，很適合對小朋友機會教育啊!」。

朴子警分局朴子派出所黃姓員警馬上留言說明:「上面照片是同仁抓捕通緝犯過程，並非打架情事，抱歉造成大眾誤解」。但有網友說，員警執法未顧慮孩子感受，畢竟逮捕地點在校門口，讓外界觀感不佳。