北市松江路出現警匪對峙 中山分局：演練啦！

台北市松江路一家銀行今天下午出現警匪對峙畫面，原來是轄區中山分局實施防搶、攔截圍捕演練，盼強化金融機構安全，未來有重大刑案、歹徒逃逸事件發生，也可迅速擊破。

該演練今天下午4時30分，在台灣中小企業銀行松江分行實施，逼真過程引起民眾關注。

警方先是扮演歹徒持槍進銀行，威脅行員交出現金，並開槍打傷保全騎車逃逸；線上警力獲報趕抵，根據行員描述歹徒特徵，以及逃逸方向追緝，最後合力制伏歹徒。