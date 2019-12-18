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北市松江路出現警匪對峙 中山分局：演練啦！

2019-12-18 21:25聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松江路一家銀行今天下午出現警匪對峙畫面，原來是轄區中山分局實施防搶、攔截圍捕演練，盼強化金融機構安全，未來有重大刑案、歹徒逃逸事件發生，也可迅速擊破。

該演練今天下午4時30分，在台灣中小企業銀行松江分行實施，逼真過程引起民眾關注。

警方先是扮演歹徒持槍進銀行，威脅行員交出現金，並開槍打傷保全騎車逃逸；線上警力獲報趕抵，根據行員描述歹徒特徵，以及逃逸方向追緝，最後合力制伏歹徒。

中山分局呼籲，民眾提領大筆現金，須注意自身財物，隨時提高警覺，環顧四周是否有可疑人士，避免成為歹徒下手目標，也可向當地警察機關申請護鈔，以防安全。

中山分局今天下午在台灣中小企業銀行松江分行，實施防搶、攔截圍捕演練。記者蔡翼謙／...
中山分局今天下午在台灣中小企業銀行松江分行，實施防搶、攔截圍捕演練。記者蔡翼謙／翻攝
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中山分局今天下午在台灣中小企業銀行松江分行，實施防搶、攔截圍捕演練。記者蔡翼謙／...
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警察保全

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