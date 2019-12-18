親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

阻詐近9千萬6都第一 南警建構「信心科技安平護城網」

2019-12-18 18:04聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今年1至10月攔阻詐騙近9千萬元，在六都排名第一。南警更建構「信心科技安平護城網」，以維護大台南治安為發想，連結智慧型監視警政系統，破案能量縣市合併後增加逾4倍，要讓市民有感，打造出守護市民安全防禦網。

台南市警局今天下午舉行「108年年終業務成果發表會」，局長周幼偉率領警局主管說明大台南治安概況；表示全市整體治安呈現穩定趨勢，更要感謝市長黃偉哲及市議會在警政各項業務推動的支持。

市警局新聞稿中指出，在經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」中，台南市除躋身全國唯六中「客觀幸福力」、「主觀幸福感」雙優城市，奪下全國第4名外，另在「主觀幸福感」—「政府作為」與「個人安全」指標更是分別奪下全台亞軍及六都第2名的佳績。

而在內政部警政署108上半年針對本市民眾對整體「治安」與「服務」狀況滿意度調查中，均列六都第1名，且該兩類子項下對居住縣市整體治安狀況滿意度等5項調查，亦列六都第1名，顯現台南市民對警察維護治安的肯定。

而對於警方阻詐，市警局指出，緝獲車手514人，較去年同期比較，緝獲數增加145名，攔阻民眾被害件數754件、攔阻款項,969萬1千餘元，攔阻詐騙成效也是六都第一。

「『科技建警』、『偵防並重』...」市警局指出，上述兩大警政重點，是警政署列為警政重要治安策略，隨著資訊科技瞬息萬變的發展，犯罪型態亦日新月異，市警局建構「信心科技安平護城網」，以維護大台南治安為發想，融入護城河概念，連結智慧型監視等各項警政系統，打造守護市民安全之防禦網，達成「網城護平安」目的。

警方進一步指出，建置在地化資料庫—刑案大數據分析平台，將現有毒品、車牌影像辨識等資料庫系統予以整合，透過大數據管理、分析，以人追案、以案追人，發揮犯罪偵防成效，破案能量較民國100年，增加4倍。

台南市政府警局今下午舉行「108年年終業務成果發表會」，對外說明當前治安成果。記...
台南市政府警局今下午舉行「108年年終業務成果發表會」，對外說明當前治安成果。記者謝進盛／攝影
分享
台南市警局長周幼偉說明建構南市治安作法。記者謝進盛／攝影
台南市警局長周幼偉說明建構南市治安作法。記者謝進盛／攝影
分享

警察詐騙車手

延伸閱讀

警46秒拆解警報 後壁炸彈客還無法做筆錄

驚魂46秒 警智取攻堅炸彈客生死一線間

後壁國民黨部炸彈客 警開上百槍逮人

炸彈客背包藏炸彈與警對峙 清晨中彈送醫

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

毒犯找人漂白安非他命抵債 工夫不好被退貨還被抓

2019-12-18 17:10

玩古董、買保單洗錢 警掃蕩地下匯兌扣千萬

2019-12-18 15:53

醫學系女兒縱火燒死父親 適用修正後新法判12年

2019-12-18 15:46

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36

中正大學犯防調查 治安滿意度近10年最高

2019-12-18 14:26

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

治安觀感高度落差 學者：主因媒體殺人

2019-12-18 12:31

監委侵犯審判惹議 司法院秘書長：肩膀要夠硬！

2019-12-18 12:29

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

中正大學犯防調查 整體治安滿意度近10年最高

2019-12-18 11:35

七旬船員買制式手槍自保 怕驟逝害到老伴找警自首

2019-12-18 11:31

選舉無效案 丁守中敗訴確定

2019-12-18 00:57

涉助陸官員來台 北檢約談張安樂

2019-12-17 23:37

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

北檢約談張安樂 謝啟大批蔡英文是黑道

2019-12-17 19:44

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08

外界質疑大舉搜索旅行社有政治目的 北檢：依法處理

2019-12-17 17:37

卜蜂違法傾倒廢棄物 恐影響申請租稅優惠或補助

2019-12-17 16:48

檢警偵辦陸客假交流案 張瑋批民進黨轉移卡神焦點

2019-12-17 16:47

假交流真觀光 檢警約談張安樂

2019-12-17 16:05

超跑達人一車多騙涉詐上億元 搭警車出庭：願賠償

2019-12-17 16:02

劉世芳競選旗幟遭「抹黑」 警懷疑72歲拾荒老婦涉案

2019-12-17 15:57

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

2019-12-17 15:18

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

畢業久不聯絡突然約吃飯 網：這職業最破壞友情

2019-12-18 10:13

女抱嬰兒下樓拿餐 外送員見嬰面容當下寒毛豎起

2019-12-18 12:17

南二段山友杜鵑營地墜谷死亡 直升機今吊掛遺體

2019-12-18 13:29

代辦手機門號卻約在汽車旅館 女大生遭男網友「乾洗」劫財

2019-12-18 00:56

周玉蔻爆「替中共發展組織」 王炳忠求償148.7萬又敗訴

2019-12-18 10:22

縱火燒死父親 醫學系女兒判12年

2019-12-18 14:36

女捏凸倉鼠眼威脅前男友 保育人士報案搶救

2019-12-18 12:03

醫學系女兒縱火燒死父親 適用修正後新法判12年

2019-12-18 15:46

吳子嘉一直黑韓又想和解 律師嗆：韓國瑜是白痴嗎？

2019-12-18 11:52

影／移路霸想停車卻被嗆「你不能移」 網友爆料討公道

2019-12-18 12:02

日本生活品質薪資好 過來人卻狂勸「不要去」

2019-12-18 18:17

曾因身材太好爆紅 展場模特灌打火機造成爆炸灼傷

2019-12-18 13:33

家中竟有路邊公用電話亭 屋主被依竊盜罪嫌送辦

2019-12-18 15:32

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

費盡心思採「小王」精子細胞 一審有罪二審公訴不受理

2019-12-17 21:39

高雄再破總統「PK盤」 2男花20萬下注蔡英文連任

2019-12-17 23:43

台東綠島1男子潛水打魚疑遭魚刺傷 黑鷹直升機後送就醫

2019-12-18 09:30

台南清晨傳出轎車火警 駕駛座發現一具焦屍

2019-12-18 05:38

拒檢逃逸害汐止警薛定岳喪命 法官重判12年

2019-12-18 18:02

影／永康警急開道護送斷指男 15分鐘路程7分達陣

2019-12-18 15:20

酒店女死意堅決 跳橋遭阻竟飛奔對面躍下身亡

2019-12-18 14:33

影／未禮讓行人 女過斑馬線慘遭賓士車撞飛

2019-12-18 12:09

把蟾蜍當田雞 吃野味中毒丟命

2019-12-18 00:16

瑪莎拉蒂車鑰匙成串被偷 車主足不出戶守著愛車守著家

2019-12-18 15:26

嚇！小客車暴衝2輪懸空側翻像特技 老翁剎車誤踩油門

2019-12-18 14:34

法界反感擴大了！檢察官協會：聲援法官拒絕陳師孟約詢

2019-12-18 12:20

鎢鋼穿刺大拇指 外籍移工脫困送醫

2019-12-18 18:39

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

國民黨屏東議員林采穎遭控賄選 獲判當選有效確定

2019-12-18 14:36

廉政署否認「人二復活」

2019-12-17 22:16

驚見單車逆向騎上國道！ 87歲老翁慘遭貨車輾斃慘死

2019-12-18 09:21

汽車旅館開毒趴 鐵工販賣、轉讓K他命被判7年10月

2019-12-17 22:14

影／台南轎車火警 甫退休車主命喪火窟

2019-12-18 12:05

單車卡水溝蓋慘摔車 她憂「破相難嫁」要國賠

2019-12-18 17:09

尾隨泥醉人妻回家性侵 男辯酒醉斷片遭判4年6月

2019-12-18 12:45

竹東鎮長選舉被控假藉工作費案 一審無罪檢方提上訴

2019-12-18 09:25

監院約詢法官唐玥 劍青檢改砲轟陳師孟違憲

2019-12-18 16:09

誘少女仙人跳賺3萬遮羞費 鬼父竟硬上兒子國中女友

2019-12-18 16:03

影／七期博奕業者狠撈200億賭金 聘私校生每月爽領15萬

2019-12-18 15:45

同居多年今分手 女提告3年前遭男友強姦...他卻喊「冤」

2019-12-18 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top