阻詐近9千萬6都第一 南警建構「信心科技安平護城網」

台南市政府警察局今年1至10月攔阻詐騙近9千萬元，在六都排名第一。南警更建構「信心科技安平護城網」，以維護大台南治安為發想，連結智慧型監視警政系統，破案能量縣市合併後增加逾4倍，要讓市民有感，打造出守護市民安全防禦網。

台南市警局今天下午舉行「108年年終業務成果發表會」，局長周幼偉率領警局主管說明大台南治安概況；表示全市整體治安呈現穩定趨勢，更要感謝市長黃偉哲及市議會在警政各項業務推動的支持。

市警局新聞稿中指出，在經濟日報與台灣人壽主辦的「幸福台灣—2019縣市幸福指數大調查」中，台南市除躋身全國唯六中「客觀幸福力」、「主觀幸福感」雙優城市，奪下全國第4名外，另在「主觀幸福感」—「政府作為」與「個人安全」指標更是分別奪下全台亞軍及六都第2名的佳績。

而在內政部警政署108上半年針對本市民眾對整體「治安」與「服務」狀況滿意度調查中，均列六都第1名，且該兩類子項下對居住縣市整體治安狀況滿意度等5項調查，亦列六都第1名，顯現台南市民對警察維護治安的肯定。

而對於警方阻詐，市警局指出，緝獲車手514人，較去年同期比較，緝獲數增加145名，攔阻民眾被害件數754件、攔阻款項,969萬1千餘元，攔阻詐騙成效也是六都第一。

「『科技建警』、『偵防並重』...」市警局指出，上述兩大警政重點，是警政署列為警政重要治安策略，隨著資訊科技瞬息萬變的發展，犯罪型態亦日新月異，市警局建構「信心科技安平護城網」，以維護大台南治安為發想，融入護城河概念，連結智慧型監視等各項警政系統，打造守護市民安全之防禦網，達成「網城護平安」目的。