毒犯找人漂白安非他命抵債 工夫不好被退貨還被抓

台中市張姓男子有毒品前科，他疑與黃女有債務糾紛，今年8月間，他為抵債所以無償幫忙黃女找人處理近千公克的安非他命的漂白、脫臭工作，以利黃女未來在市場上販售，未料張找來處理毒品的徐姓男子「工夫不好」，千克毒品只有少量漂白成功，甚至還在處理過程中產生超過一成的耗損，黃女無法接受，要張「妥善處理」，未料張還沒找到好手處理，就先被檢警抓到。台中地檢署今偵結，將張依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

起訴書指出，張姓男子（55歲）曾在1996年間涉嫌違反肅清煙毒條例案件，遭法院判處無期徒刑確定，張在2014年獲得假釋，今年8月間，張與黃姓女子取得聯繫，因張有積欠黃女債務，張就以居中替黃女處理近千克安非他命脫臭、漂白的工作來抵債。

張從黃女手上取得尚未漂白、脫臭的千克安非他命後，找上徐姓男子進行後端加工作業，未料處理過程中不但產生120克的安非他命耗損，剩下的安非他命也僅有少量漂白、脫臭，不符合黃女期待，因此要求張再找人「重新處理過」，但南投縣刑大提前掌握情資，在今年9月3日完成蒐證後，前往張位於北屯區的住處查緝，在張的轎車後車廂內，查獲19包安非他命（重821餘克）、磅秤、現金等犯案工具，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。