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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

玩古董、買保單洗錢 警掃蕩地下匯兌扣千萬

2019-12-18 15:53聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

警政署防堵境外資金介入明年總統大選，今年第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，有業者開古董店當幌子，還有犯嫌可能購買儲蓄險洗錢，警方查扣現金1700萬元，估算匯兌總金額33億元。

警方調查，林姓男子（44歲）在新北市新莊區經營古董店，暗中從事兩岸匯兌，刑事局偵七大隊第二隊偵破一個假綁架詐騙車手集團，追查贓款被轉交該店，監控發現常有客人開雙B、保時捷汽車，拿背包出入，懷疑裝有大量現金。

警方本月2日搜索古董店，拘提林等8人，查扣253萬元，估計半年來匯兌3億元，初步排除以古董洗錢；林稱僅幫朋友「打錢」至大陸，檢方令8人交保。

據調查，吳姓男子（45歲）在大陸開餐廳，涉及兩岸通匯，透過黃姓男子（43歲）收錢，刑事局偵七大隊第三隊查獲一個詐騙轉帳水房，發現主嫌為購買電子菸，託匯兌業者付費到大陸，循線鎖定吳等人。

幹員本月11日在台北市、高雄市拘提吳等5人，搜出300萬元，現場有2000萬元的儲蓄保單，警方懷疑是匯兌所得，預估1年多來經手1億元；吳稱為經營餐廳請人轉錢，檢方聲押黃獲准，其餘犯嫌交保。

警方從上月29日至本月13日查緝地下匯兌，分析通匯往來集中在兩岸，遍及泰國、印尼、越南、菲律賓，犯嫌抽佣千分之1至百分之2，不法獲利龐大。

警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金...
警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金1700萬元，估算匯兌金額33億。記者李奕昕／翻攝
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警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金...
警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金1700萬元，估算匯兌金額33億。記者李奕昕／攝影
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警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金1700萬元，估算匯兌金額33億。記者李奕昕／攝影
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警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金1700萬元，估算匯兌金額33億。記者李奕昕／翻攝
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警政署防堵境外資金介入總統大選，第3波掃蕩地下匯兌，查獲66件192人，查扣現金1700萬元，估算匯兌金額33億。記者李奕昕／翻攝
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