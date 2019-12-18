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治安觀感高度落差　學者：主因媒體殺人

2019-12-18 12:31聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

國立中正大學犯罪研究中心調查今年民眾對警察施政作為滿意度，結果顯示民眾對整體治安狀況滿意度達53.5％，對住家、社區治安狀況滿意度達90.1％；學者指出，通常住社治安滿意度較貼近民眾實際感受，與整體治安滿意度出現高度落差，主要因為媒體常以聳動標題報導犯罪事件，長期將深刻影響民眾觀感。

據中正大學犯防研究中心調查，民眾對整體治安狀況滿意度近10年首度高達53.5％，對住家、社區治安滿意度維持9成的高水準，但兩者落差超過3.5成，中正大學犯防系教授許華孚指出，改變民眾對整體治安觀感的因素有許多，其中主因就是「媒體殺人」，新聞報導對民眾觀感影響甚鉅。

許華孚說，包含見警率、破案率、社區巡守、犯罪宣導等警政作為，都是民眾對住家、社區治安滿意度達9成的原因；相較於整體治安滿意度，通常民眾對住社治安滿意度會更貼近實際感受，兩者之所以有高度落差，主要是因為國內媒體高度關注犯罪事件，並常常以聳動標題吸引讀者關注，「幾乎每天都有車禍、吸毒、傷害、竊盜案件，民眾就會覺得很可怕」。

中正大學犯防研究中心主任楊士隆說，影響民眾觀感的因素眾多，雖無法明確指出媒體報導是影響程度，但民眾看見媒體報導社會案件，自然會心有餘悸，在心裡留下深刻印象，不過自家社區發生案件的民眾畢竟是少數，故住居治安滿意度相對高。

除此之外，民眾也會關注國際新聞，包含香港反送中、美國發生槍擊案等等，都會間接影響民眾對整體治安的觀感；許華孚說，除了媒體報導外，警察機關結合第三方警政及其他執法機關的配合也會影響民眾觀感，建議警方日後應加強與相關機關合作的效率，整體治安滿意度應會持續提升。

左起為中正大學犯防系教授許華孚、中正大學犯防研究中心主任楊士隆。記者李隆揆／攝影
左起為中正大學犯防系教授許華孚、中正大學犯防研究中心主任楊士隆。記者李隆揆／攝影
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中正大學犯防系教授許華孚。記者李隆揆／攝影
中正大學犯防系教授許華孚。記者李隆揆／攝影
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中正大學警察香港

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