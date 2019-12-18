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中正大學犯防調查　整體治安滿意度近10年最高

2019-12-18 11:35聯合報 記者李隆揆／即時報導

國立中正大學犯罪研究中心調查今年民眾對警察施政作為滿意度，結果顯示民眾對整體治安狀況滿意度達53.5％，為近10年最高；民眾對住家、社區治安狀況滿意度達90.1％，相較去年同期的91.3％，多數民眾對住家安全仍有信心。

中正大學犯防研究中心表示，調查於今年11月23日至12月11日完成，共訪問全台3009位民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差最大為正負1.79％。抽樣完畢後以多重反覆加權方式加權，加權後的樣本與母群無顯著差異。

中正大學犯防研究中心主任楊士隆指出，此次調查共撥出電話3萬4656次，扣除無效電話共接通9110通電話，經資料檢誤後實際成功樣本為3009通；歷年調查以家戶市話調查，據最新研究顯示，市話調查涵蓋率約7成，手機調查涵蓋率達9成，今年選擇以手機用戶進行調查，調查結果應較準確。

資料顯示，民眾對「整體治安狀況」滿意度，近10年皆未突破5成，今年首次高達53.5％；民眾對「住家、社區治安狀況」滿意度方面，自去年突破9成後，今年仍高達90.1％；民眾對「警察維護治安」滿意度部分，今年也首次突破8成，達81.9％。

針對警察機關各項施政滿意度方面，民眾對警方「防制詐騙犯罪」滿意度為79％，「緝毒」滿意度為67％，「加強取締酒駕」滿意度為78.3％，「遏止幫派及暴力犯罪」滿意度為59％，「掃蕩非法槍彈」滿意度為67.9％。

中正大學犯防系教授許華孚表示，雖因智慧型手機及平板電腦等通訊設備普及，2014年詐欺案有小幅上升，但警政署與民間業者通力合作，強力打擊詐騙集團，應是今年滿意度首次高達8成的原因。

學者指出，今年首次針對「遏止幫派及暴力犯罪」進行細項調查，有4成民眾不滿意，在「掃蕩非法槍砲彈藥」方面，有至少3成民眾不滿意，顯見政府應持續在相關施政作為上投入大量資源，以建構民眾安居樂業的生活環境。

右起為中正大學犯防研究中心主任楊士隆、中正大學犯防系教授許華孚。記者李隆揆／攝影
右起為中正大學犯防研究中心主任楊士隆、中正大學犯防系教授許華孚。記者李隆揆／攝影
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中正大學警察詐騙集團

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