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七旬船員買制式手槍自保 怕驟逝害到老伴找警自首

2019-12-18 11:31聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬徐姓老翁曾是遠洋漁船的報務員，徐在任職時因遠洋漁船喋血案頻傳，他為求自保在菲律賓以2000美元購買一把義大利制式手槍、100發子彈防身，他為測試手槍性能，曾在外海射擊5發，徐在6年前退休返台後，將槍彈藏在北屯區的住處，因近來身體狀況變差，擔心突然離世後，害到結縭多年的妻子，因此今年8月間自己帶著槍彈向警方自首，台中地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，並請求法院量處適切之刑。

判決書指出，徐姓老翁（70歲）在2010年曾任遠洋漁船的報務員，因遠洋漁船外籍船員眾多，海上喋血案頻傳，徐為求自保，在菲律賓馬尼拉以2000美元的價格（折合台幣約6萬元），向不明人士購買一把義大利TANFOGLIO廠生產的WITNESS型制式手槍，以及子彈100發，徐在外海試射5發後，確認功能正常，隨後將槍彈藏在漁船房間內防身。

徐在2013年退休返台，並將槍彈藏在北屯區旅順路的住處，直至今年8月，徐趕到身體狀況越來越差，加上持有槍彈一事都未曾告知家人，「萬一比老伴先走，害家人吃刑責怎辦」，他就持槍彈到台中市第五警分局松安所自首，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

徐持有的95發子彈經刑事局隨機抽選33發試射後，確認都具有殺傷力，因此認定徐持有的制式手槍、未試射的子彈具有殺傷力。

台中地檢署考量，徐在檢警察覺犯罪前，持槍彈前往派出所，符合自首要件，且徐在此案前並無涉嫌其他刑案紀錄，素行良好，建請院方依法減刑或免除其刑，全案今依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪起訴。

台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在...
台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在8月間持槍彈向警自首，台中地檢署今偵結起訴。圖／報系資料照
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台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在...
台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在8月間持槍彈向警自首，台中地檢署今偵結起訴。記者陳宏睿/翻攝
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台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在...
台中市徐姓老翁持有制式手槍、子彈近百發，因年事已高擔心驟逝後害妻子吃官司，因此在8月間持槍彈向警自首，台中地檢署今偵結起訴。記者陳宏睿/翻攝
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義大利自首老翁

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