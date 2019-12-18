選舉無效案 丁守中敗訴確定

台灣高等法院認為丁守中無法舉證選委會辦理選舉違法、違法足以影響選舉結果，駁回他上訴確定。 記者王宏舜／攝影 分享 facebook 國民黨台北市長候選人丁守中去年提出選舉無效之訴，台灣高等法院認為，丁守中無法證明等待投票滑手機的人都在觀看開票進度且受影響，也無法舉證中央及地方選委會辦理選舉違法、且違法程度足以影響結果。高院昨天判丁敗訴，全案確定。

台北市長柯文哲昨表示，法律訴訟的對象是台北市選委會跟中選會，「我不是被告的人」。至於有沒有鬆一口氣？柯說，反正還是在工作。

丁守中說，他的選舉訴訟已經結束，但台灣的民主還在掙扎，判決等於告訴人們「當權者可完全享受執政優勢、肆無忌憚操縱選務」，他看到民主政治出現亂流。丁也說，執政黨任命最有政治性的中選會主委李進勇，內政部政次陳宗彥公然為蔡英文總統拉票，國人應以他的案子為誡。