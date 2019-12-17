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維護選前治安 北市警檢肅治平專案掃黑逮41人

2019-12-17 21:41中央社 台北17日電

為淨化選前治安，北市警察局刑事警察大隊自10至13日執行全國同步掃黑行動專案，共檢肅治平專案目標5人到案和共犯36人，其中葉男涉招攬遊民當人頭向銀行申貸詐騙，依法送辦。

市刑大今天召開記者會，副大隊長余永廉表示，為淨化選前治安，遏止幫派以任何形式介入選舉，配合內政部警政署自10至13日發動全國同步掃黑行動專案，共檢肅包括葉男在內等治平專案目標5人到案，以及共犯36人，臨檢掃蕩相關行業處所164處、查扣車輛7輛。

同時，今年配合警政署已累計規劃執行7次同步掃黑行動專案，檢肅到案犯罪組織首要20人，其中國內三大幫派計15人，對安定治安、打擊幫派犯罪具相當成效。

其中，市刑大6月間接獲多家銀行報案指稱，有不法集團疑虛設行號或利用人頭向銀行申請信用卡再刷卡消費，藉此詐騙牟利。

經警方追查發現，此集團是以葉姓男子為首，涉嫌自去年起操控、指揮旗下多名成員共組詐欺集團，透過開設多家假公司並招攬遊民或毒品人口充當人頭員工，再偽造其薪資證明，向銀行申辦信用卡及信貸，藉此詐騙牟利，不法獲利近新台幣800萬元。

此外，若遇人頭不從，集團就叫唆小弟脅迫簽立本票，藉此逼迫配合詐騙，受害者約10多人。

警方歷經數月跟監及蒐證，確認葉男等人犯罪事證及藏匿處所後，於12月11日兵分多路將葉男及6名共犯拘捕到案，並查扣土地及建物權狀、假公司大小章、本票、信用卡及行動電話等贓證物，全案依涉嫌違反組織犯罪條例、恐嚇取財罪及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

詐騙幫派信用

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