丁守中訴請選舉無效敗訴 學者：難證明因果關係

中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，台灣高等法院今天判敗訴確定。學者認為，判決結果沒有意外，因為實在很難證明邊開票、邊投票足以影響選舉結果。

世新大學新聞系教授彭懷恩表示，在台灣選舉無效訴訟除非有直接證據，否則很難勝訴，丁守中陣營認為邊開票、邊投票影響選舉結果，但在法律上，要有證據能夠證明兩者有因果關係，不能只靠間接證據或推測。

彭懷恩分析，本案很難證明邊投票、邊開票導致選民將票改投現任台北市長柯文哲，也就是所謂的「舉證之所在，敗訴之所在」，因此認為本案判決可令人接受。

針對丁守中批評，司法系統自我設限以及維護當權者，會讓公義國家、法治國理想無法實現；彭懷恩則認為，可以理解丁守中的批評，但還是得給司法一定的尊重，行政、立法、司法要區分來看，一碼歸一碼。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平也認為，司法審判不會考慮到政治陰謀，丁守中要找到選務單位刻意閒置人力、票匭而導致邊投票邊開票等一槍斃命的證據並不容易，判決結果並不令人意外。

去年九合一大選，丁守中以3000多票敗給現任市長柯文哲，丁守中聲請重新驗票後，以中央選舉委員會與台北市選委會為被告，提起選舉無效訴訟。一審敗訴，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，上訴駁回，全案定讞。