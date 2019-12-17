親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

北檢約談張安樂 謝啟大：蔡政府就是最大黑道

丁守中訴請選舉無效敗訴 學者：難證明因果關係

2019-12-17 19:56中央社 台北17日電

中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，台灣高等法院今天判敗訴確定。學者認為，判決結果沒有意外，因為實在很難證明邊開票、邊投票足以影響選舉結果。

世新大學新聞系教授彭懷恩表示，在台灣選舉無效訴訟除非有直接證據，否則很難勝訴，丁守中陣營認為邊開票、邊投票影響選舉結果，但在法律上，要有證據能夠證明兩者有因果關係，不能只靠間接證據或推測。

彭懷恩分析，本案很難證明邊投票、邊開票導致選民將票改投現任台北市長柯文哲，也就是所謂的「舉證之所在，敗訴之所在」，因此認為本案判決可令人接受。

針對丁守中批評，司法系統自我設限以及維護當權者，會讓公義國家、法治國理想無法實現；彭懷恩則認為，可以理解丁守中的批評，但還是得給司法一定的尊重，行政、立法、司法要區分來看，一碼歸一碼。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平也認為，司法審判不會考慮到政治陰謀，丁守中要找到選務單位刻意閒置人力、票匭而導致邊投票邊開票等一槍斃命的證據並不容易，判決結果並不令人意外。

去年九合一大選，丁守中以3000多票敗給現任市長柯文哲，丁守中聲請重新驗票後，以中央選舉委員會與台北市選委會為被告，提起選舉無效訴訟。一審敗訴，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，上訴駁回，全案定讞。

丁守中投票

延伸閱讀

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受...

影／丁守中：訴訟結束了 但台灣民主還在掙扎

丁守中敗訴確定 中選會：尊重法院判決

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

外界質疑大舉搜索旅行社有政治目的 北檢：依法處理

2019-12-17 17:37

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08

卜蜂違法傾倒廢棄物 恐影響申請租稅優惠或補助

2019-12-17 16:48

檢警偵辦陸客假交流案 張瑋批民進黨轉移卡神焦點

2019-12-17 16:47

假交流真觀光 檢警約談張安樂

2019-12-17 16:05

超跑達人一車多騙涉詐上億元 搭警車出庭：願賠償

2019-12-17 16:02

劉世芳競選旗幟遭「抹黑」 警懷疑72歲拾荒老婦涉案

2019-12-17 15:57

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

2019-12-17 15:18

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

檢舉賄選原來這麼多！法務部24年已發出超過11億元獎金

2019-12-17 14:26

影／丁守中：訴訟結束了 但台灣民主還在掙扎

2019-12-17 14:14

又見新北警違法採證 未逮捕竟誇張扣人9小時

2019-12-17 14:10

丁守中敗訴確定 中選會：尊重法院判決

2019-12-17 13:26

丁守中不滿高院判決結果 籲下架濫權政府

2019-12-17 12:24

解讀普悠瑪案車廂記憶卡 運安會點出原廠缺失

2019-12-17 11:56

官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經這些事

2019-12-17 11:03

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

他一句此地無銀3百兩…毒蹤露餡

2019-12-17 01:10

組頭沒看好韓國瑜？ 高雄連破4賭盤無韓讓票

2019-12-16 21:04

【即時短評】奇案 擄人案竟然只犯社維法？

2019-12-16 20:53

被影射介入遠航案？ 鄭寶清提告：接受陳情開協調會

2019-12-16 17:12

中檢針對大選已分6件選偵案 強調從嚴從速偵辦

2019-12-16 15:56

影／2越南女移工騎車外出遇劫 一人遭貨車爆頭輾斃

2019-12-16 15:53

韓競總發言人王淺秋 再赴市刑大提告網友

2019-12-16 15:23

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

卜蜂爆勾結業者 汙泥倒農地 13人起訴

2019-12-17 00:15

女大生警局領回手機 當面解鎖螢幕…警員們全傻了

2019-12-17 11:58

柯文哲的台北市長寶座穩了 丁守中提告二審敗訴確定

2019-12-17 11:02

疑因不滿售屋價差300萬 退休公務員毀容女房仲墜樓亡

2019-12-17 11:34

50歲以上警察增至14039人 監委：年改「緩退」警力老化

2019-12-17 12:20

板橋新生路深夜驚傳男子持刀閒晃 目擊者：千萬別低頭

2019-12-17 01:14

卜蜂案／上下游勾結濫倒…環保署防弊機制破功

2019-12-17 01:10

影／妙齡女信導航暗夜陷荒路 棄車痛哭走4公里遇警得救

2019-12-17 13:03

卜蜂案／７年累犯罰不怕 問題怎解？

2019-12-17 01:10

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

2019-12-17 09:55

警用防彈背心效期到今天 空窗期改為共同裝備

2019-12-17 13:13

假交流、真觀光 搜索白狼之子張瑋的華夏大地旅行社

2019-12-17 09:51

苗栗檢警破獲大選賭盤 標的某組候選人讓票30萬

2019-12-17 12:19

車門反鎖受困 消防員展開「喚醒睡美人」大作戰

2019-12-17 10:34

台北市長寶座穩了鬆口氣？ 柯文哲這樣說......

2019-12-17 11:36

今年最大宗！海巡查獲30萬包走私菸 船長：過年需求大

2019-12-17 14:01

酒駕撞車逃離現場 肇逃判無罪 理由之一是他喝太茫了

2019-12-17 09:46

新鮮人問可買20年美金儲蓄險？ 網一面倒驚呼「拜託不要」

2019-12-17 14:26

離奇車禍！轉個彎…為何車上多個人？

2019-12-17 01:10

羅塔集團不滿被指吸金將提告 宜蘭立委選舉首宗官司

2019-12-16 22:49

金門檢警開棺驗屍 讓客死他鄉26載無名屍魂歸故里

2019-12-17 11:36

上課突離席 醫學院女跳樓

2019-12-17 01:10

官司今天確定落幕！丁守中的選舉訴訟一年來歷經這些事

2019-12-17 11:03

卜蜂案／道高一尺 環署無人機反擊犯罪

2019-12-17 01:10

韓國瑜國政顧問談核四挨告 黃士修判無罪

2019-12-17 10:21

北檢約談張安樂 謝啟大批蔡英文是黑道

2019-12-17 19:44

影／女子凌晨跳愛河 勇警跳水救人

2019-12-17 10:19

龍井傳一氧化碳中毒 幸一家4口送醫都脫險

2019-12-16 22:26

警員眼尖阻悲劇涉險 及時抱住欲跳橋輕生女子

2019-12-17 15:01

又見新北警違法採證 未逮捕竟誇張扣人9小時

2019-12-17 14:10

丁守中不滿高院判決結果 籲下架濫權政府

2019-12-17 12:24

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

天冷緊閉門窗 消防員：瓦斯熱水器放室內惹禍

2019-12-16 23:16

負責人性侵酒醉女員工 趴上身喊：喜歡你，乖乖聽話

2019-12-17 13:40

屏東查獲選舉賭盤 以某組候選人讓票為標的

2019-12-16 21:33

女子已婚婉拒美國網友追求 兩人只當朋友仍險被騙匯款

2019-12-17 11:12

高院理由出爐：丁守中無法證明「當選變落選」

2019-12-17 15:18

汐止遊覽車撞腳踏車 18歲女遭車輪壓斷手臂

2019-12-17 19:41

疑買賣糾紛 淡水男子持刀攻擊女房仲後墜樓亡

2019-12-16 23:43

控妻與小王出遊同宿摩鐵 小王辯有4名小孩同遊

2019-12-17 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top