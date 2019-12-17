毒品修法加重刑度 司改會：加重刑罰效果差

立法院今三讀通過「毒品危害防制條例部分條文修正案」，除對製造、販運及持有各級毒品者加重處罰外，也把持有三、四級毒品的刑責門檻從20公克以上調整為5公克以上。民間司改會表示，在民氣要求重刑的氣氛下，很難直接挑戰此預設，但缺乏加重刑罰的實證研究，毒品政策藏隱憂。

三讀條文明定，製造、運輸或販賣毒品者，一級毒品得併科罰金從2000萬元提高至3000萬元；二級毒品從1000萬元提高至1500萬元，最低刑度也從7年提高到10年；三級毒品罰金從700萬元提高至1000萬元；四級毒品之罰金從300萬元提高到500萬元；製造或販、運吸毒器具罰金也從100萬提高到150萬元。

司改會表示，從本次修正方向可見我國毒品刑事政策走向兩極化處遇，對使用者給予治療機會，對供應者施以重刑。將販賣二級毒品的最低法定刑度從7年提高至10年，已等同殺人罪最低法定刑度。

暇外，那些加重其刑至二分之一的罪名，許多本來刑度就很重，例如製造、運輸、販賣第一級毒品，法定刑本來就是死刑及無期徒刑；以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第一級毒品者，法定刑則是死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

司改會指出，我國毒品刑事政策上嚴重缺陷就是缺乏嚴謹實證研究，往往修法時的爭論，背後涉及都是對特定社會問題、成因理解及特定政策所生社會效果判斷。這些其實不應該只是個人經驗或是主觀上的推測，而應有系統性、可靠實證研究作為基礎。

缺乏嚴謹實證研究的問題，不僅出現在前面所提大量持有毒品門檻的決定上，在供應毒品之罪的加重上，也是如此。例如我國在2015年時，就曾經提高過製造、運輸、販賣第三級、第四級毒品的法定刑度。

當時將製造、運輸、販賣第三級毒品刑度從5年以上有期徒刑，提高為7年以上有期徒刑；將製造、運輸、販賣第四級毒品刑度，3年以上10年以下有期徒刑提高為5年以上12年以下有期徒刑。

立法理由就是：第三級、第四級毒品有日益氾濫之趨勢，為嚇阻製造、運輸、販賣，故提高其刑度。修法至今並沒有任何嚴謹實證研究，可告訴國人，單純加重刑罰產生的社會效果為何？到底是確實遏阻了第三級、第四級毒品的流通？還是遏阻流通的成效不彰，須另靠其他作法？提高最低法定刑度的作法，到底增加多少社會成本？而具體獲得的效益又是什麼？

本次修法繼續用同樣理由，以第二級毒品有日益氾濫趨勢，為嚇阻製造、運輸、販賣，提高其刑度。日後如果第一二三四級毒品繼續氾濫，是否再繼續提高刑度呢？事實上刑罰與犯罪學研究顯示，加重刑罰有邊際嚇阻力遞減的問題，越來越重不是越來越有效果，而是效果越來越差。

司改會質疑，如果我國沒有辦法將「重刑嚇阻犯罪」從理所當然的信仰，轉化為必須檢驗的假設，則可能陷入毒品持繼氾濫就持續立法加重其刑的迴圈，到底能多大程度改善毒品問題，令人存疑。