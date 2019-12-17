司法院新版網站上線 增設兒童專區圖文並茂

司法院今天指出，網站全新改版並上線，新版網站採無障礙等級設計，版面配置採用「藍金色」作為基調，象徵莊嚴、溫暖的司法形象，並增設兒童專區，以輕鬆、活潑的版面設計，圖文影音並茂，讓新生代族群快速瞭解司法基本知識。

司法院副秘書長葉麗霞指出，全新改版的網站花費新台幣566萬元，施工半年完成，已於10日上線，網站新特色包含Live影音線上直播，當有憲法法庭或大法庭直播時，進入網站首頁即可看到推播的視窗，保障人民知的權利，目前觀看最高人次的網頁為各法院資訊，內容包含各法院地址、電話以及訴訟轄區。

司法院資訊處長王金龍指出，網頁新增書狀代碼快速查找，區分18類書狀內容，賦予編碼快速進行查找，另提供線上閱覽書狀功能，無須下載檔案即可查閱書狀範例內容。

王金龍指出，常見問答訴訟小幫手，整合舊網站內容重新規劃分為28類，包含近700則民眾所關心的訴訟常見問答，也提供關鍵字搜尋；網站搜尋功能優化部分，除了網站各專區的搜尋功能之外，也運用Google技術提供全站搜尋功能，大幅提升網站搜尋便利性。

此外，提供專業分眾整合服務，針對律師、民間公證人、調解委員、特約通譯及鑑定人等專業人士設置專區，整合常用功能，使用上更加方便。

司法周刊公報線上看，改善舊網站無法搜尋的缺點，將資料重新建置結構化後提供搜尋功能，方便民眾篩選需要的資料。

王金龍表示，改版後的司法院網站相信能帶給使用者全新的感受，民眾可多加運用，未來也持續加強公開相關資訊的提供，力求網站更符合民眾需求。