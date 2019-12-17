又見新北警違法採證 未逮捕竟誇張扣人9小時

新北警方今年初持搜索票查緝竊案，過程除逮捕俞姓竊嫌，也查出其鐘姓女友是毒品列管人口，並找到毒品殘渣袋、針筒和吸食器等犯罪工具，因此依違反毒品防制條例將她送辦。但是，新北地院發現警方搜索時是以關係人身分要求鐘女配合調查，回到警局才要求驗尿，將人留置逾9小時才以現行犯逮補，程序明顯違法，最後判鐘女無罪。

判決指出，新北警方是今年1月11日下午4時許持搜索票前往鐘女住處調查竊案，過程中，在房間和後方防火巷找到找到毒品殘渣袋等物，加上鐘女是毒品列管人口，才會將她帶回調查，驗尿結果也呈現嗎啡陽性反應，所以認定鐘女有施用一級毒品情形。

審理時，鐘女否認犯行，辯稱毒品等犯罪工具是俞嫌的，與她無關，而且當時有主張自己非犯罪行為人，家中還有2個未成年小孩無人照顧，想要趕快回家，但員警遲遲不讓她走；俞嫌也痛罵，警方嘴巴說的根本沒有一項做到，從事發到結束，2個小孩都獨自在家，沒人通知相關單位前往關心慰問。

合議庭傳喚辦案員警釐清事發過程，詢問「事發當時是以什麼身分帶鐘女回警局製作筆錄」，員警回答「在場的關係人」，合議庭再問「當鐘女表示不願意採尿，不是犯罪行為人之後，警方如何處理」，員警則說「我們請她配合，我們早上要聲請強制鑑定許可書」。

此外，合議庭詢問「鐘女表示小朋友在家時，警方是否已對鐘女行逮捕程序」，員警回答「那時候還沒」。針對有無限制鐘女人身自由問題，員警則答覆「沒有，但我們還是會看著她，因為畢竟還沒採尿，不可能讓她自由離開」。

合議庭調查，員警入屋搜索當下，鐘女並無正在施用或剛施用完毒品情況，並非現行犯。鐘女被帶回派出所後，曾多次在未被逮捕的情況下要求離開，但員警始終不肯放人，而是拖了9個多小時，在未告知刑事訴訟權利事項的情況下，以現行犯將人逮捕。