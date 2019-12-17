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影／丁守中：訴訟結束了 但台灣民主還在掙扎

2019-12-17 14:14聯合晚報 記者王宏舜邱瓊玉／台北報導

提選舉無效 二審敗訴確定

去年國民黨台北市長候選人丁守中去年參選台北市長選舉，以3000多票差距敗給爭取連任的台北市長柯文哲，丁守中提起選舉無效之訴，一審敗訴，他不服上訴，台灣高等法院上午再判丁敗訴，全案確定。

本案在一審時曾重新驗票，台北地院認為以對丁守中最有利的方式認定，爭議選票58票，但柯、丁得票差距為3567票，就算爭議票全數算給丁，也不影響選舉結果，今年5月10日判敗訴。根據選罷法規定，選舉訴訟為二審終結，今天高院判決後不得再上訴。

丁守中與律師團主張，台北市長選舉發生一邊投票，一邊開票狀況，違反憲法、行政法及選罷法所要求的選舉公平、公正原則，影響所有選民行使選舉權，當然違法。

丁方認為，選委會明知公投有多案要同時投票，卻毫無作為，無法消化投票，違反正當法律程序，卻說投到下午4時是慣例，那時中選會已在網站公布開票結果，沒有禁止媒體報導，這影響選舉結果。要在八小時內完成公職人員選舉和公投，實際上有困難，卻未調整。

中選會表示，選務瑕疵和違憲、違法是兩回事，讓4時以前抵達投票所的選民進入投票，是為了保障投票權，沒有違法之虞。投票所的定義，不能認定為物理上建築物的概念，而是應和民法住居所概念類似。北市選委會認為，選務繁雜、工作人員眾多，若因為些許疏忽或是輕微瑕疵，就推翻選舉結果，不符合比例原則，若不讓準時抵達投票所排隊的人投票，才是嚴重影響人民行使選舉權。

丁：訴訟結束了 但台灣民主還在掙扎

丁守中選舉訴訟敗訴，他表示，他的選舉訴訟已經結束了，但是台灣民主還在掙扎。司法原來應是民主法治正義公理的最後一道防線，卻看到這道防線陷落了。對於判決結果，他說，對他個人是小小失落，對台灣的未來卻是大大的憂心。

丁守中說，這樣的判決等於告訴人們，當權者完全可以享受執政優勢，可以肆無忌憚的操控選務，選務機關再怎樣的違法違憲，再怎麼樣的不公平，再怎樣違反法律的原理原則行政程序，到最後都可以被承認，選舉結果都可以被認可，當前台灣民主憲政最大的危機，民主政治的基礎就是公平公正的選舉，沒有公平公正的選舉，深深擔憂台灣的民主憲政。

台北市長柯文哲今上午表示，法律訴訟被告對象是中選會、台北市選委會，他應該不是被告的人，就由法律相關的人出面說明，下午台北市選委會將另外說明。

投票丁守中選委會柯文哲選罷法
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