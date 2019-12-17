解讀普悠瑪案車廂記憶卡 運安會點出原廠缺失

去年10月21日普悠瑪翻覆，造成18死、200多人輕重傷，國家運輸安全調查委員會8月起著手補強調查。運安會主委楊宏智今天說，八節車廂傾斜CF卡（記憶卡）全數解讀完畢，同時點出日鐵在設計時的缺失。

楊宏智說，運安會成立後，從宜蘭地方法院承接證物，外界關注的記憶卡已完成解讀，可完整呈現基本資料，解讀後發現日鐵設計的時候，未能讓資訊完整下載，從安全角度來看有些不完整。

不過，楊宏智說，所謂的不完整，不代表跟該次事故有關，也不是列車設計有瑕疵。而是下載下來的安全資訊，在發生事故後會有些疏失，是原廠設計的時候沒有考慮到的邏輯，「（下載下來）期待每一秒都有，但某部分少了五分鐘」。但他說，這樣的疏失不會影響到最終調查結果。現在語音、影像在做同步比對，屆時報告出來每個細節都不會漏掉。

至於散熱器，楊宏智說發現有稻草，但還要去查當初維修紀錄有無提醒。那原廠的問題大不大？楊宏智說要做綜合檢視，台鐵維修紀錄跟規範也需要原廠提供，這也是為何要到明年3月才能公布事實資料，台鐵跟鐵道局都有派代表。

運安會預計明年3到4月發布普悠瑪翻覆事件的事實資料報告，明年9月完成調查報告草案。楊宏智說，調查過程到最後報告，會從安全角度出發，將對製造廠提出改善建議。