獨／綠皮海洛因磚崛起 比老牌雙獅地球標便宜十萬

刑事局中打第四隊今天破獲新北市何姓男子疑持有、運輸14塊海洛因磚案，其中8塊是知名的「雙獅地球標」為外包裝，另6塊則是近年崛起、較少見的「A中綠皮」，知情人士透露，雙獅地球標過去因純度高，有品質保證，毒犯爭相搶購，被視為是海洛因磚的「名牌」，不過近年以綠色包裝的、角落分別寫上「A」、「中」兩字的海洛因磚浮上檯面，以低於雙獅牌價格10萬元搶市場，純度也不比雙獅牌差，近年來也在毒品市場中崛起。

知情人士表示，雙獅地球標包裝在海洛因磚來自寮緬泰邊境的金三角，不是金三角的唯一的海洛因磚品牌，但卻是最知名的，據傳是由緬甸毒王昆沙所創立，商標是以兩隻獅子踩著地球的紅色剪紙圖案，上下方分別以中、英文寫著「DOUBLE UOGLOBE BRAND」、「純淨100％」、「一帆風順」、「提防假冒」等字樣，一塊海洛因磚重為375克，流入台灣後價格約為每塊75萬至80萬元。

知情人士透露，另外有檢警單位也曾查獲以全綠色包裝的海洛因磚，則是近年才出現搶市的新品牌，據傳該綠色海洛因磚的純度、品質都不亞於雙獅牌，且在市面上以便宜10萬的價差販售，近年間也在毒品市場崛起，並占有一席之地。

該綠皮海洛因磚不像雙獅牌有中、英文字與圖案，僅以綠色的油紙包裝，且只在海洛因磚的對角，寫上「A」與「中」一英、一中單字，與雙獅牌相比，十分低調。雖然「綠皮A中」海洛因磚以殺價競爭搶市，但曾有試過兩種海洛因毒品的毒犯坦言「還是雙獅的爽一點，感覺有差」。