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台中惡棍協調債務餐廳動手 押人到土地公廟逼簽200萬本票

2019-12-16 13:10聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在明年大選前配合「全國同步掃黑行動專案」，從10日起展開連續4天的專案，帶回吳姓男子等檢肅治平專案對象與共犯等10人，吳被檢警查出，涉嫌在今年8月至10月間，藉由替人協調債務為由，邀出徐姓男子在餐廳會面，過程中找來十餘名同夥，徒手打人，還將徐押往地處偏僻的土地公廟，逼徐簽下200萬本票，因附近有市民發現報案，吳也曾因口角糾紛，找人侵門踏戶跑到市民住家打人，吳等涉案10人在13日遭警方移送台中地檢署，檢方訊後請回。

烏日警分局調查，吳姓男子（25歲）自稱是工人，在今年8月間涉嫌幫人協調債務，先約出徐姓男子在餐廳用餐，結果吳帶了十餘人到場，因雙方沒有共識，吳等10餘人就在餐廳徒手打人，將徐打得全身挫傷，隨後在將徐帶往偏僻土地公廟，逼徐簽下200萬的本票，另外吳也在今年9月、10月間，因單純口角糾紛，糾眾跑到市民住家打人，行經囂張。

全案在12日搜索後，帶回吳等涉案10人，並查獲手機、球棒等犯案工具，全案警詢後依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後請回。

台中市警局表示，為淨化選前治安、防制幫派、選舉賭盤介入選舉，市警局從本月10日起至13日止，配合警政署連續4天規劃第4次「全國同步掃黑行動專案」，鎖定轄內幫派組合成員，深入蒐集不法事證，並針對可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，事先加強蒐證，積極規劃執行或聲請搜索票，以達威力掃蕩之效。

此次「全國同步掃黑行動專案」聲請搜索票計有77張，針對黑道幫派堂口、經營圍事場所及經常活動處所154處、其他處所77處執行臨檢搜索掃蕩，動用警力1848人，共計檢肅治平專案目標1人、組織共犯9名成員到案，並查獲改造槍械1支、空氣槍1支、海洛因毒品114.58公克、安非他命毒品95.35公克、K他命10.4公克、大麻1.83公克、咖啡包74.62公克等贓證物。

台中市警局表示，第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉將屆，警政署特別針對幫派、選舉賭盤情資加強蒐報查緝，嚴防幫派、賭盤介入選舉，已要求各警察機關加強各項勤務作為，包括期前打擊黑道幫派勢力、剷除選舉賭盤盤口，淨化選前風氣，以確保選舉順利進行及維護選舉期間社會秩序，安定民心。

台中市刑大與警政署在10至13日進行全國同步掃黑行動專案，帶回吳姓男子等涉案10...
台中市刑大與警政署在10至13日進行全國同步掃黑行動專案，帶回吳姓男子等涉案10人，並查獲球棒、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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台中市刑大與警政署在10至13日進行全國同步掃黑行動專案，帶回吳姓男子等涉案10...
台中市刑大與警政署在10至13日進行全國同步掃黑行動專案，帶回吳姓男子等涉案10人，並查獲球棒、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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