影／14塊2千萬海洛因磚 藏特製櫃警搜兩次才找到

新北市何姓男子在今年8月間涉嫌在南部購買海洛因磚後，重新壓製後販售給基隆等四地的毒犯，獲取不法利益，檢警獲報後展開蒐證，10日持拘票帶回何，並在其位於新北市瑞芳區的租屋處床頭櫃內，查獲市價2000萬的14塊「雙獅地球標」海洛因磚，何在今年中旬才被檢警搜索，但無功而返，主因就是何將毒品藏在特製的床頭櫃夾層內，此次檢警再度搜索，何企圖「聲東擊西」才露餡，全案移送桃檢後，遭檢方聲押獲准。

刑事局中打第四隊調查，綽號「凱蒂貓」的何姓男子（55歲，毒品前科）在今年8月間遭檢警掌握，涉嫌運輸、販售毒品，全案報請桃園地檢署檢察官林育駿指揮後，與台中市和平、第六警分局、新北市警局瑞芳分局、保三總隊第一大隊基隆偵查分隊、基隆市刑大、桃園市刑大等單位合組專案小組展開查緝。

全案在10日完成蒐證，專案小組持拘票前往何位於新北市瑞芳區的租屋處查緝，在何所定製的床頭櫃裡，查獲14塊以「雙獅地球標」油紙包裝的海洛因磚（重5447克）、一包安非他命（重906克），以及磅秤、壓模機、手機等犯案工具，市價初估超過台幣2000萬元。

辦案人員透露，何有毒品前科，在今年中旬時，他位於新北市瑞芳區的租屋處也曾被警方搜索，但當時無功而返，此次再度搜索，十多名幹員在何的房間內翻箱倒櫃，仍一無所獲，當幹員全部離開何的臥室後，何突然大聲「告訴你們那邊還有東西啦」。

何原本在幹員搜索房間時都保持沈默，卻在幹員退出房間後突然大聲起來，讓檢警起疑，再度進入房間搜查，才發現何的床頭櫃有玄機，搬動時「特別沉」，進而在密封到無縫隙的夾層內，查出大量海洛因磚跟安非他命，毒品被查獲時，何整張臉都垮了。

刑事局中打第四隊調查，何從以一塊海洛因磚70至80萬元的價格購買後，搭乘高鐵或是駕駛自己的油電車，將毒品載往新北市瑞芳區的租屋處存放，等到有生意上門時，再去租屋處取貨，並將毒品販售給基隆、新北、台北、桃園等地的毒犯。