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驚魂46秒 警智取攻堅炸彈客生死一線間

2019-12-15 22:49聯合報 記者謝進盛黃宣翰 ／台南即時報導

國民黨台南後壁區黨部放置爆裂物的嫌犯吳富鈜，犯後逃至高雄友人住處遭警方鎖定，警匪12小時歷經三波駁火，吳嫌中彈負傷送醫，最關鍵第三波攻堅畫面今曝光，短短46秒畫面，警方生死一線間，幹員餘悸猶存。

國民黨台南後壁黨部12日遭放爆裂物，檢警查出，後壁區黨部這枚爆裂物含恐攻炸藥原料「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」，鎖定外號「阿文」的49歲吳富鈜犯案，一路追到高雄圍捕時吳頑強拒捕，警匪三波駁火共開百餘槍。

吳在警方昨天清晨6點半多第三波攻堅中彈負傷送醫，他右腋及右臀中彈，全身癱軟，將他送高雄醫學大學附設醫院急救，無生命危險。昨晚六點多才開完刀，目前仍在加護病房觀察。

今天從曝光的警方關鍵46秒攻堅畫面中，可清楚看到包括台南市警察局長周幼偉、台南市警局刑警大隊長林宏昇、副大隊長林清榮、白河警分局偵查隊長記堂、刑事局維安特勤人員等人身影。

畫面一開始可見吳嫌高喊「叫一個議員過來！」參與談判的林清榮聽完略頓了一下回稱：「你這樣沒人敢跟你講」、「你先坐下」、「真的啦！你現在這樣誰敢來跟你講」，吳嫌不為所動，嗆稱「我手若放開，這卡真正會爆！」，林清榮持續安撫吳「你就先坐下來」。

就在周坐下來時候，就聽見員警拉槍機聲音，響亮「喀喳」聲響，增添幾分肅殺之氣，只聽見員警說別再動了，吳嫌說：「你就叫對面的開槍打我，沒關係」，林清榮回說：「真的要走到這一步？」，吳嫌說「這卡被打，我沒有關係！」，林回說「我跟你講，沒有人想要傷害你，我們傷害你做什麼？」，吳威脅稱：「我真的沒打算要回去」，雙方對話不斷。

「你老母還在等你啊！...」就在林清榮與吳嫌對話過程，周幼偉瞬間以手勢動作，做出「扣板機」動作，下達開槍指令，只見維安特勤小組員警，立即取起手槍，對準吳嫌方向，就在周幼偉轉身離開，警方就對吳嫌開槍，吳中彈倒地，過程關鍵46秒順利拆解警報。

「若當時不開槍，已沒機會了！」市警局長周幼偉晚間表示，當時要進去談判前，勤教時參與弟兄都已清楚，他比手勢代表就是開槍；當時見林清榮順利與吳嫌持續對話，用意就是要鬆其心房。且當時天已亮，情勢將更複雜；若不把握行動已無機會，當下毫無反顧，就是立即開槍控制現場。

「吳嫌稱不上道上角色，最多就是『憤世疾俗』，沒想到搞這麼大！」據知，吳老家在嘉義水上，無特定政治傾向，目前居住在高雄鳳山，曾有殺人未遂、槍砲等前科，已有20多年未犯案，出獄後也未與道上人物往來，外傳是對時局不滿，仍得等吳嫌傷勢穩定能製作筆錄後再持續釐清。

後壁炸彈客高雄警匪駁火最關鍵第三波攻堅畫面曝光，短短46秒，警方冷靜智取，歷經生...
後壁炸彈客高雄警匪駁火最關鍵第三波攻堅畫面曝光，短短46秒，警方冷靜智取，歷經生死一線間，餘悸猶存。圖／本報資料照
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