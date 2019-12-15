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組頭炒作選舉賭盤 禿子、蔬菜當暗號

2019-12-15 18:13台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

接近明年大選，檢警緊鑼密鼓「布雷」，對選舉賭盤的線索進行查證。 圖／聯合報系資料...
接近明年大選，檢警緊鑼密鼓「布雷」，對選舉賭盤的線索進行查證。 圖／聯合報系資料照片
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為遏止賭盤影響選舉結果，內政部警政署15日召開「全國同步查緝賭盤專案行動」記者會，由警政署刑事局副局長朱宗泰說明，查緝行動共破獲地下賭盤694件，逮捕1398人，其中包括選舉賭盤24件，也呼籲社會大眾若得知選舉賭盤的違法情事，應儘速通報警方。

內政部警政署刑事局破獲的地下簽賭案中，查獲2名組頭利用政黨顏色及「禿子」、「蔬菜」等暗號，於通訊軟體間經營選舉賭盤。朱宗泰表示，為免選舉賭盤導致有心人士影響選舉結果，警政署深入搜查並破獲24起選舉賭盤。呼籲民眾慎防可疑人事物，也不要以身試法影響選舉秩序。

根據刑事局統計資料顯示，此次破獲的案件共有選舉賭盤24件、30人；職業賭場29件、292人；六合彩簽賭334件、410人；運動簽賭31件、34人；網路賭博227件、442人；其他賭博49件、181人，合計現場查扣現金新台幣3688萬7069元。刑事局表示，目前查獲的總統選舉賭盤，累積已達36件。

刑事局偵查第9大隊隊長江嘉勝指出，許多地下賭盤為大型網路賭博網站，涉嫌長期經營國內外各種運動賽事及電競賽事等博弈遊戲。他表示，「博弈網站見總統大選熱潮便動念操作賭盤，也呼籲民眾別對選舉太過狂熱。」

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賭博簽賭

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