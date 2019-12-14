獨／疑對時勢不滿 國民黨台南市後壁黨部炸彈客坦承「炸彈我放的」

在國民黨台南市後壁黨部放炸彈的吳嫌，綽號「阿文」，今天凌晨與警方對峙攻堅時，坦承「炸彈我放的」，至於犯罪動機，他未多談，檢警懷疑他是對時勢不滿，要等他開刀完再深入偵訊 。

檢警指出，吳嫌無業，沒有工作，平日以靈修算命，玩股票維生，原來住在嘉義縣水上鄉，15年前婚後搬離到高雄定居，母親與弟弟還住嘉義，犯案前曾回嘉義穿西裝入住四星級飯店，回老家探望母親後，再不動聲色變裝到有地緣關係鄰近的台南後壁放炸彈。家人眼中是「偏執狂」，曾因情緒不穩定就醫，與家人關係疏離。他上網自學自製炸彈，以假帳號買材料，掩人耳目。