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獨／炸彈客算命玩股票維生 坦承「我放的」疑不滿時勢

縱火七死嫌犯被問為什麼縱火？嗆媒體「關你什麼事」

國民黨後壁黨部炸彈客 狡滑三度變裝終中槍落網

2019-12-14 17:03聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

國民黨台南後壁黨部遭嫌犯吳富鋐放置疑似爆裂物，昨在高雄朋友租處遇警方圍捕，從昨晚到今天清晨，經警方三度攻堅，最後警方強勢開槍攻堅，吳嫌中彈受傷倒地，為警方衝入房內逮捕後送醫救治。專案小組調查，吳犯案後南北奔走投靠朋友，出門必戴口罩，期間也三度變裝，躲避警方追緝，最後仍被警方識破，掌握行蹤後落網。

45歲的吳富鋐，因為改過名，過去綽號叫「阿文」，平時都在南部一帶活動，曾涉及殺人未遂及擄人勒索等重大刑案，也有槍砲前科；25年前，他在嘉義地區遇上警方圍捕，朝警方開槍拒捕，也因此警方掌握他涉案情資，提高警覺也上緊發條。

出身雲林的他，也因其家人分別住嘉義、高雄等地，行蹤不定，就連兄長也對其行蹤及工作也不清楚。他犯案後南北奔走投靠朋友，警方沿線追捕，他出門必戴口罩，期間變換西裝、短褲配休閒服及便服，帽子墨鏡也換了好幾副，期間三度變裝，躲避警方追捕。警方以車追人，識破其伎倆，在高雄掌握其行蹤。

然而，國中畢業的他，靠在自學及網路資訊，學習槍砲及爆裂物等相關常識，他靠五金百貨素材，自行拼湊出疑似爆裂物，引發社會騷動。據悉，他熱衷政治，也對反送中等時下議題很關心。

台南市警局指出，嫌犯並無任何政黨背景資料，據了解嫌犯有投資股票，詳細的經濟來源尚待進一步追查。警方表示，吳嫌落網後身受槍傷，目前在手術房進行手術中，未能進行偵訊，相關犯案動機仍待釐清。

市警局表示，專案小組將視嫌犯身體狀況，盡速進行詢問調查，釐清相關案情。同時，專案小組追查期間，針對嫌犯行經的相關公共場所影像追查，僅發現嫌犯個人出現，尚未確定有其他共犯，也未發現有在其他場所放置爆裂物。

警方調查，吳富鋐靠在自學及網路資訊，學習槍砲及爆裂物等相關常識，靠五金百貨素材，...
警方調查，吳富鋐靠在自學及網路資訊，學習槍砲及爆裂物等相關常識，靠五金百貨素材，自行拼湊出疑似爆裂物。圖／蔡育輝服務處提供
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台南市警局指出，追查期間，針對嫌犯行經的相關公共場所影像追查，僅發現嫌犯個人出現...
台南市警局指出，追查期間，針對嫌犯行經的相關公共場所影像追查，僅發現嫌犯個人出現，尚未確定有其他共犯，也未發現有在其他場所放置爆裂物。記者邵心杰／翻攝
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專案小組調查，吳犯案後南北奔走投靠朋友，出門必戴口罩，期間也三度變裝，躲避警方追...
專案小組調查，吳犯案後南北奔走投靠朋友，出門必戴口罩，期間也三度變裝，躲避警方追緝，最後仍被警方識破，掌握行蹤後落網。記者邵心杰／翻攝
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