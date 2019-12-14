角頭大哥通緝在逃 10年後被同一刑警逮

台北市萬華地區角頭大哥王春成因經營賭場遭台北地院判刑3月，他不願服刑，四處躲藏遭到通緝，上個月底在廣州街1間清茶館被曾逮捕過他的資深刑警撞見，當場被逮捕歸案。

據了解，55歲的王春成是頭北厝角頭大哥，綽號「豆漿」，頭北厝以廣州街、華西街一帶為地盤，勢力龐大；多年來以向阿公店、清茶館強賣冰塊酒水賺取費用，若遇到不買帳的店家，幫眾便會砸店鬧事。

2009年，王春成因不滿1家新開幕的阿公店「不按規矩」，動員200餘名幫眾前往叫囂、砸店，王同時也在艋舺公園經營流動賭場，警方經一年多蒐證監控後，檢肅王等10餘人到案，依組織犯罪、傷害、賭博等罪嫌送辦。

當時王春成不願坐牢，一度棄保潛逃到中國，一逃7年多；2017年5月警方到三水街上1間阿公店查緝賭博案，卻意外發現遭到通緝的王春成，他一見員警身影便想逃跑，但仍被噴辣椒水制伏、逮捕歸案。