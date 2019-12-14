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角頭大哥通緝在逃 10年後被同一刑警逮

2019-12-14 15:30聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華地區角頭大哥王春成因經營賭場遭台北地院判刑3月，他不願服刑，四處躲藏遭到通緝，上個月底在廣州街1間清茶館被曾逮捕過他的資深刑警撞見，當場被逮捕歸案。

據了解，55歲的王春成是頭北厝角頭大哥，綽號「豆漿」，頭北厝以廣州街、華西街一帶為地盤，勢力龐大；多年來以向阿公店、清茶館強賣冰塊酒水賺取費用，若遇到不買帳的店家，幫眾便會砸店鬧事。

2009年，王春成因不滿1家新開幕的阿公店「不按規矩」，動員200餘名幫眾前往叫囂、砸店，王同時也在艋舺公園經營流動賭場，警方經一年多蒐證監控後，檢肅王等10餘人到案，依組織犯罪、傷害、賭博等罪嫌送辦。

當時王春成不願坐牢，一度棄保潛逃到中國，一逃7年多；2017年5月警方到三水街上1間阿公店查緝賭博案，卻意外發現遭到通緝的王春成，他一見員警身影便想逃跑，但仍被噴辣椒水制伏、逮捕歸案。

雖王春成的組織犯罪後來宣判無罪，但仍因經營賭場被判3個月，王不願坐牢再次跑路。10年前將王春成親手逮捕的陳姓刑事小隊長，上個月底在進行轄區探訪時，剛好撞見王春成在廣州街1間清茶館與手下談論幫務，兩人一對眼就認出對方，王無奈表示「怎麼又遇到你？」隨後束手就擒，被送往北檢歸案。

55歲的王春成是頭北厝角頭大哥，綽號「豆漿」。記者李隆揆／翻攝
55歲的王春成是頭北厝角頭大哥，綽號「豆漿」。記者李隆揆／翻攝
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賭博通緝角頭北市

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