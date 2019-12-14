台南炸彈客案 檢警追原料來源威力暫保留

涉國民黨台南後壁黨部爆裂物案的吳姓男子今晨在攻堅中彈受傷。警方在屋內查獲化學原料「三過氧化三丙酮」。至於媒體報導可製恐攻炸藥俗稱「撒旦之母」說法，檢警持保留態度。

國民黨台南後壁區黨部昨發現疑似爆裂物，因正值選戰期間，備受關注。圖／蔡育輝服務處提供 分享 facebook

吳男在警方今晨行動中身中4槍，送醫並無生命危險。台南市政府警察局長周幼偉說明，當時吳嫌雙手持改造手槍與疑為遙控器，使得攻堅員警不得不選擇開槍。檢警正清查吳男背景，了解他對於製造爆裂物的知識，以及化學物品來源。

警方今天行動，後續在高雄鹽埕立體停車場找到吳男租用黑色轎車，車內有多箱零組件，懷疑是製造引爆用的「電發火頭」零組件。刑事局防爆人員上午將查獲的半成品物攜到空地引爆。

至於警方今天清晨在吳男與警方對峙的屋內，在吳男背包搜到幾瓶「三過氧化三丙酮」，扣除瓶重，重約1公斤。有媒體報導可製恐攻炸藥俗稱「撒旦之母」說法，具防爆專業的員警指出，「原料」和「製成品」是兩回事，因此暫持保留態度。

警方表示，國外反恐案例中，由於TATP可以騙過舊型機場安檢措施，包括2015年11月巴黎襲擊、2016年布魯塞爾連環爆炸案都疑為這類爆裂物。「三過氧化三丙酮」（Triacetone triperoxide，簡稱TATP）是一種有機過氧化物起爆藥及二甲基過氧化酮的閉環三聚體，起爆力介於雷汞與疊氮化鉛之間。