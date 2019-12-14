警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作

相關新聞
台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火2019-12-14 03:53
台南玉井縱火案 兩兄弟跳樓逃過一劫都輕傷2019-12-14 05:45
台南真理長輩堂火警7死 21歲男被拒入住曾嗆縱火2019-12-14 05:42
影／對峙炸彈客近10小時 警二度駁火喊話「丟遙控器」2019-12-14 05:24
台南玉井大火10死傷 4年前苗栗教友火劫8死3傷2019-12-14 05:16
台南玉井大火 10名死傷者名單2019-12-14 05:01
藍後壁黨部遭放爆裂物 嫌犯逃到高雄與警對峙2019-12-14 00:47
放爆裂物嫌犯對峙中丟出礦泉水 防爆裝、防爆車上陣2019-12-13 23:07
影／放置爆裂物嫌犯與防爆警力對峙 傳揚言拋出爆裂物2019-12-13 20:56
澎湖馬公港口緝毒 阻絕大量高純度毒品流入台灣本島2019-12-13 20:44
影／爆裂物嫌犯疑躲藏高雄與警對峙 大陣仗民眾側目2019-12-13 20:36
國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中2019-12-13 19:47
3人以上算聚眾鬥毆修法通過 警政署：有助強勢執法2019-12-13 19:39
蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查2019-12-13 19:12
影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中2019-12-13 17:43
台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟2019-12-13 17:05
深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮2019-12-13 16:32
幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？2019-12-13 16:17
斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中2019-12-13 15:54
日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認2019-12-13 15:44
日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察2019-12-13 14:07
聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴2019-12-13 12:16
慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手2019-12-04 13:46
熱門文章
國民黨部放爆裂物！妻不願到場溫情喊話 警高雄逮嫌僵持中2019-12-13 19:47
台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了2019-12-13 13:00
一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案2019-12-13 16:47
深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮2019-12-13 16:32
法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用2019-12-13 09:31
張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」2019-12-13 19:05
為何小三都比正宮醜？潔哥妙喻「想吃垃圾食物」網友拜服2019-12-13 20:36
幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？2019-12-13 16:17
斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中2019-12-13 15:54
影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房2019-12-13 15:24
影／放置爆裂物嫌犯與防爆警力對峙 傳揚言拋出爆裂物2019-12-13 20:56
新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞2019-12-13 12:05
上了少女始亂終棄遭酷刑凌虐 被逼吃大便還被酒瓶插肛2019-12-13 21:38
高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長2019-12-13 12:20
影／爆裂物嫌犯疑躲藏高雄與警對峙 大陣仗民眾側目2019-12-13 20:36
台南玉井大火7死 1名男子自首點燃汽油縱火2019-12-14 03:53
放爆裂物嫌犯對峙中丟出礦泉水 防爆裝、防爆車上陣2019-12-13 23:07
青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月2019-12-13 10:39
店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了2019-12-13 14:22
警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作2019-12-14 05:03
屏南養殖戶被跳票逾7億 漁民：莫拉克風災後最大災損2019-12-14 00:35
日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認2019-12-13 15:44
謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查2019-12-13 11:43
高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉2019-12-13 17:36
日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察2019-12-13 14:07
影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中2019-12-13 17:43
配偶遺產稅案 大法庭首件訂明年1月10日宣示裁定2019-12-13 13:14
仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死2019-12-13 11:51
老爸27年前假死詐保1138萬沒事 兒再犯檢批貪婪卻輕縱2019-12-13 20:54
他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬2019-12-13 14:15
詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網2019-12-13 09:29
聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴2019-12-13 12:16
台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟2019-12-13 17:05
新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回2019-12-13 11:32
「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半2019-12-13 12:29
遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗2019-12-13 16:18
蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查2019-12-13 19:12
壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪2019-12-13 14:04
3人以上算聚眾鬥毆修法通過 警政署：有助強勢執法2019-12-13 19:39
化骨水案／主嫌每晚將廢液排山谷 警查出他只是人頭2019-12-13 21:40
留言