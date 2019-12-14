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警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作

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警方高雄圍捕炸彈客 凌晨攻堅槍聲大作

2019-12-14 05:03聯合報 記者林保光／即時報導

警方昨晚近7點起在高雄市，圍捕涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置爆裂物的吳姓男子，直到今天凌晨4點多，僵持10小時後，警方上樓攻堅，槍聲大作。

警方連射擊數十槍，子彈擊破吳姓男子藏匿的租屋玻璃窗，煙霧和刺眼辣椒煙霧瀰漫出窗外。

警方以擴音機對吳姓男子的租屋處，連連呼喊「阿文仔，把遙控器丟出來，趴在地上用爬的爬出來」、「我是警察局的人，趕快投降」、「你趕緊雙手舉高，趕快投降」。警方斷續喊了約10多分鐘，但屋內沒動靜。

凌晨5點3分，警方第二度開槍並發射催淚彈，煙霧散開，樓下警方及記者涕淚直流。

警方圍捕炸彈客，今天凌晨槍聲大作，煙霧瀰漫。記者林保光/攝影
警方圍捕炸彈客，今天凌晨槍聲大作，煙霧瀰漫。記者林保光/攝影
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警方圍捕炸彈客，今天凌晨槍聲大作，煙霧瀰漫。記者林保光/攝影
警方圍捕炸彈客，今天凌晨槍聲大作，煙霧瀰漫。記者林保光/攝影
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警方發射催淚彈，煙霧散開，樓下警方和記者涕淚直流。記者林保光/攝影
警方發射催淚彈，煙霧散開，樓下警方和記者涕淚直流。記者林保光/攝影
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凌晨5點3分，警方第二度開槍，並發射催淚彈，煙霧在街上散開。記者林保光/攝影
凌晨5點3分，警方第二度開槍，並發射催淚彈，煙霧在街上散開。記者林保光/攝影
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警察高雄市國民黨

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