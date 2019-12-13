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妻不願到場溫情喊話 國民黨部放爆裂物嫌與警僵持中！

台人在日搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

澎湖馬公港口緝毒 阻絕大量高純度毒品流入台灣本島

2019-12-13 20:44聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

澎湖地檢署檢察官黃政德日前陸續接獲情資，得知運毒集團準備自澎湖地區運輸大量毒品進入台灣本島牟利，指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊等組專案小組，經過長期蒐證調查，今年8月15日下午發現被告董姓共犯準備利用自小客車夾帶行李箱再至馬公港臺華輪辦理交寄自小客車連同毒品運往台灣，全案今天移送法院審理，法官裁定被告繼續予以羈押。

澎湖地檢署檢察官黃政德指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊、艦隊分署第八海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、屏東查緝隊、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，經過長期蒐證調查，108年8月15日下午發現被告董姓嫌犯利用自小客車夾帶行李箱，內裝高純度之第二級毒品甲基安非他命，到馬公港台華輪辦理交寄自小客車連同毒品運往台灣。

董姓嫌犯在辦妥交寄自小客車手續後，先搭乘國內班機前往高雄，專案小組隨即在馬公港台華輪旁箊停車場查獲毛重約10餘公斤，純質淨重9.757公斤，純度98％之第二級毒品甲基安非他命，在高雄小港機場拘提被告到案。

經檢察官訊問後，認其涉犯毒品危害防制條例的運輸毒品罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見裁准，經過檢察官持續向上溯源追查涉案的共犯，全案12月8日偵結起訴，今天移送法院審理，法官裁定被告繼續予以羈押。

澎湖地檢署檢察官專案小組在馬公港台華輪旁箊停車場查獲毛重約10餘公斤，純質淨重9...
澎湖地檢署檢察官專案小組在馬公港台華輪旁箊停車場查獲毛重約10餘公斤，純質淨重9.757公斤，純度98％的第二級毒品甲基安非他命。圖／澎湖地檢署提供
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毒品澎湖海巡署

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