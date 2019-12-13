親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

警笛、槍響與狗狂吠「歹徒」 三峽警防搶演練有小插曲

2019-12-13 19:24聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市三峽地區農會信用部本月11日中午2時許，有兩名頭戴黑色鴨舌帽與口罩的歹徒闖入，其中一名歹徒從側背包內掏出手槍，隨即對空鳴槍大喊：「不要動！搶劫！」另一名歹徒則手持開山刀在門口把風，1分鐘後歹徒收刮完現金，便挾持一旁的民眾當人質，將他作為人肉盾牌逃離現場，路過民眾見狀，前往關心，才得知原來是防搶演練！

附近巡邏的警員聽見槍聲，立即前往查看，見到兩名歹徒挾持人質欲駕車逃逸，歹徒上車後，就把人質推倒在地，並踩足油門火速逃逸。警方隨即駕車與歹徒展開追逐，透過「車牌辨識系統」鎖定歹徒蹤跡，由三峽警偵查隊隊長蔡調坤指揮調度現場警力，一路追到樹林才阻斷歹徒去路，歹徒見狀棄車逃逸至資源回收場與警方對峙，最後警方透過歹徒家屬溫情喊話，才成功說服歹徒棄械投降。

演練的過程中，雖然已有事先公告，並且在車輛上張貼演練標示，仍在警匪追逐的路上，吸引不少民眾的目光，除了警車鳴笛與歹徒槍響，附近住戶養的狗也隨之起舞，不斷朝歹徒車輛狂吠，面對嚴肅的演練現場，民眾在一旁笑稱：「狗狗信以為真！想配合緝凶！」。

三峽警分局分局長李建廣表示，演練不僅考驗警方的應變能力，配合演練的金融機構行員也扮演重要角色，因為適時的啓動防盜鈴，在危機時刻沉著應對，才能更有效的警民合作。

歹徒棄車逃逸至資源回收場與警方對峙，最後警方透過歹徒家屬溫情喊話，才成功說服歹徒...
歹徒棄車逃逸至資源回收場與警方對峙，最後警方透過歹徒家屬溫情喊話，才成功說服歹徒棄械投降。圖／警方提供
分享
防搶演練的警車鳴笛與歹徒槍響，引起附近住戶養的狗注意不斷朝歹徒車輛狂吠。圖／警方...
防搶演練的警車鳴笛與歹徒槍響，引起附近住戶養的狗注意不斷朝歹徒車輛狂吠。圖／警方提供
分享
歹徒收刮完現金，便挾持一旁的民眾當人質，將他作為人肉盾牌逃離現場，路過民眾見狀，...
歹徒收刮完現金，便挾持一旁的民眾當人質，將他作為人肉盾牌逃離現場，路過民眾見狀，前往關心，才得知原來是防搶演練！圖／警方提供
分享

人質挾持

延伸閱讀

土城防搶演練 歹徒配戴當紅英雄面具行搶

農會被搶警鈴大作… 莫驚 演習啦！

影／耶誕老人很愛演 被警察逮捕還在碎碎唸

佛州珠寶竊盜劫UPS貨車 高速槍戰釀4死

相關新聞

國民黨台南黨部放置爆裂物嫌犯 警方高雄逮人僵持中

2019-12-13 19:47

3人以上算聚眾鬥毆修法通過 警政署：有助強勢執法

2019-12-13 19:39

蔡育輝競選服務處遭放疑似爆裂物 檢警組專案小組追查

2019-12-13 19:12

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41

台南立委參選人蔡育輝後壁競總疑似爆裂物 掌握1男涉案

2019-12-12 23:12

影／得了無法說話的病？越男逾期居留躲警仍被查出

2019-12-12 22:27

彰化五金行老闆陳屍妻失蹤 家屬未見屍疑似先招魂

2019-12-12 18:42

影／蔡育輝後壁競總疑遭放爆裂物 1男子畫面曝光

2019-12-12 16:37

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

2019-12-12 16:35

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

砸小吃店強搬菸酒 9地痞收保護費遭掃蕩

2019-12-12 15:25

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

日本學生來台傳集體食物中毒 36人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

台東男子滯留西班牙38年 電話吐真相：當天馬拉桑了

2019-12-13 13:00

法官不信碰瓷 運將當庭嗆亂判心理不安吃齋念佛也沒用

2019-12-13 09:31

一腳穿藍襪、一腳穿紅襪！他網路號召「反串罷韓」卻投案

2019-12-13 16:47

深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

2019-12-13 16:32

日本高中生來台旅遊 44人腹瀉中毒分送三家醫院急診

2019-12-12 22:35

斗六工業區廠房火警 濃煙竄天搶救中

2019-12-13 15:54

「我今天要做一件事」半年不見前女友 當他面自焚

2019-12-13 02:14

新竹檢警破獲環保犯罪集團 即時阻止美麗山林遭破壞

2019-12-13 12:05

幫忙搬菸沒搭上箱型車 國安特勤坐上貨車變貪汙犯？

2019-12-13 16:17

影／網路標榜「保證本人」應召 檢警破獲慾皇宮色情機房

2019-12-13 15:24

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

高雄「黑吃黑」疑案 涉嫌帶槍押人者曾任里長

2019-12-13 12:20

青年員警洩漏跟監車牌給毒販同學 判刑4個月

2019-12-13 10:39

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

謝龍介遭檢舉發放雞排涉賄選 台南地檢署分案調查

2019-12-13 11:43

日本學生觀光團72人疑食物中毒送醫 59人出院13人觀察

2019-12-13 14:07

仰德大道又添亡魂 19歲少年夜衝自摔 噴撞路燈慘死

2019-12-13 11:51

店員偷喝2口再封杯給客人？ 飲料店急澄清：誤會大了

2019-12-13 14:22

聚眾400人丟雞蛋衝撞員警 直播主劉冠廷等16人被訴

2019-12-13 12:16

他不解母勸「做黑手才有出息」 網點出重點：月賺百萬

2019-12-13 14:15

日本漁船海漂到台東 縣農業處：是否與311有關待確認

2019-12-13 15:44

新店女國中生從跑到苗栗見網友 失聯2天後尋回

2019-12-13 11:32

「魚幫水水幫魚」 國道警勒索砂石車司機判關6年半

2019-12-13 12:29

詐騙集團黑吃黑 4男帶槍索債落網

2019-12-13 09:29

遠航指副教授索價不成害遭裁罰 一、二審連敗

2019-12-13 16:18

高中生夜闖校園搞破壞 見校長臉書發文警惕今自首道歉

2019-12-13 17:36

影／雲林隔熱紙出口大廠火警一人傷 火勢猛烈搶救中

2019-12-13 17:43

台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

壯女控訴遭掰腿硬上 法院不信瘦男能完全壓制判無罪

2019-12-13 14:04

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

台南住宅火警 90歲行動不便老嫗命喪火窟

2019-12-13 17:05

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53

萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top