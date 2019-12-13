警笛、槍響與狗狂吠「歹徒」 三峽警防搶演練有小插曲

新北市三峽地區農會信用部本月11日中午2時許，有兩名頭戴黑色鴨舌帽與口罩的歹徒闖入，其中一名歹徒從側背包內掏出手槍，隨即對空鳴槍大喊：「不要動！搶劫！」另一名歹徒則手持開山刀在門口把風，1分鐘後歹徒收刮完現金，便挾持一旁的民眾當人質，將他作為人肉盾牌逃離現場，路過民眾見狀，前往關心，才得知原來是防搶演練！

附近巡邏的警員聽見槍聲，立即前往查看，見到兩名歹徒挾持人質欲駕車逃逸，歹徒上車後，就把人質推倒在地，並踩足油門火速逃逸。警方隨即駕車與歹徒展開追逐，透過「車牌辨識系統」鎖定歹徒蹤跡，由三峽警偵查隊隊長蔡調坤指揮調度現場警力，一路追到樹林才阻斷歹徒去路，歹徒見狀棄車逃逸至資源回收場與警方對峙，最後警方透過歹徒家屬溫情喊話，才成功說服歹徒棄械投降。

演練的過程中，雖然已有事先公告，並且在車輛上張貼演練標示，仍在警匪追逐的路上，吸引不少民眾的目光，除了警車鳴笛與歹徒槍響，附近住戶養的狗也隨之起舞，不斷朝歹徒車輛狂吠，面對嚴肅的演練現場，民眾在一旁笑稱：「狗狗信以為真！想配合緝凶！」。