深澳漁港強收、強賣白帶魚 瑞芳警掃黑天道盟9成員遭逮

以許姓犯嫌為首的9名天道盟太陽會成員，今年6月間在深澳漁港內以強收、強賣白帶魚方式，牟取不法利益。若有漁民不從，許嫌等人隨即率領旗下小弟前往漁民處毆打或是恐嚇，漁港內之中、小盤白帶魚船家無不活在恐懼之中，瑞芳警分局檢肅許姓犯嫌等人到案，全案依組織犯罪條例、妨害自由等案偵辦。

瑞芳警分局指出，他們在12月10日執行本年度「第4波全國同步掃黑」行動，分別在新北市瑞芳區、基隆市區等地執行拘搜，逮到許姓犯嫌為首的9名天道盟太陽會成員到案。

據了解許姓主嫌涉嫌在今年6月間率領旗下8名小弟在深澳漁港內以強收、強賣白帶魚方式，牟取不法利益。若有漁民不從，許嫌等人隨即率領旗下小弟前往漁民處毆打或是恐嚇，漁港內之中、小盤白帶魚船家無不活在恐懼之中，有苦難言。

瑞芳警分局接獲情資後，相當重視，隨即報請基隆地檢署指揮偵辦，透過跟監、蒐證。經檢警認為時機成熟，10日執行拘搜，將許嫌等9人全部檢肅到案，同時並查扣信號彈、道具槍、棍棒、西瓜刀等物品。