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台日聯手 破600公斤最大宗安毒走私

2019-12-12 23:41聯合報 記者廖炳棋林伯驊／連線報導

台日警方合作昨天在海上攔截漁船，查獲安非他命600公斤，當時漁船正要返回九州熊本...
台日警方合作昨天在海上攔截漁船，查獲安非他命600公斤，當時漁船正要返回九州熊本縣的漁港。圖／翻攝自Google map
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我國執法單位與日本海上保安廳、警方跨國合作，前天傍晚在日本熊本縣港口攔截日籍漁船，起獲六百公斤安非他命；日本警方逮捕十一名嫌犯，其中四名是台籍人士，包括黃姓主嫌、出資金主全都落網，日方訊後全裁定羈押禁見。

警方指出，這是台、日聯手破獲最大宗的安非他命走私案，落網台人將在日本審判，若定罪要服刑完才可能遣返。

法界人士指出，運毒在日本是重罪，過去有台灣人運安毒兩百公斤在日本被捕，遭判無期徒刑，此次四名台籍嫌犯最重恐也面臨無期徒刑。

據了解，這次安非他命運往日本是由台灣黃姓主嫌（四十三歲）操盤，刑事局南部打擊犯罪中心半年前獲報不法集團欲走私毒品，報請檢方指揮偵辦，發現黃嫌前陣子兩度搭機往返日本，疑探勘走私路線，隨即透過刑事局駐日本聯絡組與日本警方共組專案小組。

台、日警方早已緊盯黃嫌與其接觸對象；前天監控發現，曾為船員的洪姓（六十八歲）、陳姓（六十八歲）男子及日本船員吉田，前天上午駕駛日本籍漁船從宮崎縣漁港出港，前往近海接駁毒品，前天傍晚當漁船折返準備進入九州熊本縣的魚貫港，遭日本海上保安廳及日警攔截，登船發現麻布袋藏約六百公斤的安非他命，當場逮捕三人。

日本警方另逮捕負責接應的孫姓男子（卅八歲）及日籍共犯三人，當時人在東京的黃嫌也被逮捕到案；日本警方陸續逮捕十一名嫌犯，其中四人為台籍，台日執法機關正擴大偵辦中。

警方初步懷疑此案由台人主導，毒品上游、海上接駁的對象及銷貨管道仍待釐清，目前偵審以日方為主，我方將透過管道取得卷證資料，追捕其他在台共犯，互相交換情資擴大偵辦。

毒品走私熊本情資

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