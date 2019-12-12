獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

刑事局中打第五隊今天上午發布江姓女子等6名珠寶業者，涉嫌利用電視購物ViVa以假造鑑定書、次級品冒充頂級品的方式，以1萬至6萬元販售珠寶，初估有5000多名消費者受害，江女等涉案13人都被依詐欺罪移送法辦，新聞上午才發布，今天下午3時許就有賴姓婦人拿著她在去年底在購物頻道買的紅寶石戒指、項鍊等商品，前往刑事局中打，希望檢警能幫她討回公道。

賴姓婦人今天下午拿著在電視購物頻道ViVa購買的紅寶石戒指、項鍊、手鍊、套鍊等商品，到刑事局中打報案，賴婦稱上午看到新聞報導後，認為自己遇到的情形跟新聞寫的「如出一轍」，懷疑自己也是受害者，因此出面指證，向警方報案，「真的不知道買的寶石一文不值」。

「主持人歡歡介紹的，旁邊還有個寶石專家，我就相信了」賴姓婦人受訪表示，她平常就喜歡在電視購物買東西，在東森、momo、ViVa都有買過東西，不過在電視購物購買寶石商品是第一次，商品是在去年10月間購買的，因為常在購物頻道看到，一時忍不住購物的慾望，加上相信業者既然趕上電視購物頻道，「應該不敢賣假貨吧？」加上又有珠寶鑑定書，所以就花了9900購買了紅寶石的戒指、項鍊、手鍊等物品。

賴姓婦人說，直至今天上午新聞出來之前，一直相信自己買到的是寶石，但自己也知道買的寶石可能沒有電視台宣稱的數萬元價格，但也不相信說買的寶石連9900元的價值都沒有，所以到刑事局中打報案，希望能彌補損失。

刑事局中打第五隊長賴英門表示，全案迄今已有30多名消費者向檢警指證，今天新聞曝光後，也陸續有被害人以電話、親自報案的方式到中打請求協助，警方也會全力協助被害人，確保後續權益，也呼籲被害人可勇於出面指證，或電洽（04）2295-1742＃吳偵查員