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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

2019-12-12 16:35聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打第五隊今天上午發布江姓女子等6名珠寶業者，涉嫌利用電視購物ViVa以假造鑑定書、次級品冒充頂級品的方式，以1萬至6萬元販售珠寶，初估有5000多名消費者受害，江女等涉案13人都被依詐欺罪移送法辦，新聞上午才發布，今天下午3時許就有賴姓婦人拿著她在去年底在購物頻道買的紅寶石戒指、項鍊等商品，前往刑事局中打，希望檢警能幫她討回公道。

賴姓婦人今天下午拿著在電視購物頻道ViVa購買的紅寶石戒指、項鍊、手鍊、套鍊等商品，到刑事局中打報案，賴婦稱上午看到新聞報導後，認為自己遇到的情形跟新聞寫的「如出一轍」，懷疑自己也是受害者，因此出面指證，向警方報案，「真的不知道買的寶石一文不值」。

「主持人歡歡介紹的，旁邊還有個寶石專家，我就相信了」賴姓婦人受訪表示，她平常就喜歡在電視購物買東西，在東森、momo、ViVa都有買過東西，不過在電視購物購買寶石商品是第一次，商品是在去年10月間購買的，因為常在購物頻道看到，一時忍不住購物的慾望，加上相信業者既然趕上電視購物頻道，「應該不敢賣假貨吧？」加上又有珠寶鑑定書，所以就花了9900購買了紅寶石的戒指、項鍊、手鍊等物品。

賴姓婦人說，直至今天上午新聞出來之前，一直相信自己買到的是寶石，但自己也知道買的寶石可能沒有電視台宣稱的數萬元價格，但也不相信說買的寶石連9900元的價值都沒有，所以到刑事局中打報案，希望能彌補損失。

刑事局中打第五隊長賴英門表示，全案迄今已有30多名消費者向檢警指證，今天新聞曝光後，也陸續有被害人以電話、親自報案的方式到中打請求協助，警方也會全力協助被害人，確保後續權益，也呼籲被害人可勇於出面指證，或電洽（04）2295-1742＃吳偵查員

台中市賴姓婦人今天上午看到刑事局中打發布的珠寶商利用電視購物賣假珠寶或次級品後，...
台中市賴姓婦人今天上午看到刑事局中打發布的珠寶商利用電視購物賣假珠寶或次級品後，下午馬上拿著去年10月間購買的商品，向警方報案。記者陳宏睿／攝影
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台中市賴姓婦人今天上午看到刑事局中打發布的珠寶商利用電視購物賣假珠寶或次級品後，...
台中市賴姓婦人今天上午看到刑事局中打發布的珠寶商利用電視購物賣假珠寶或次級品後，下午馬上拿著去年10月間購買的商品，向警方報案。記者陳宏睿／攝影
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珠寶詐欺momo

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