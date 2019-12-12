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驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

國民黨台南市後壁區黨部剛剛驚傳疑遭放爆裂物，台南市警方據報已通知鑑識人員趕往處理，為安全起見，現場已圍起封鎖線 ，阻絕相關人員接近。

警方說，現場發現一只塑膠袋內，裝有兩瓶大型礦泉水，內有透明液體，旁邊還有疑似UBS接頭電線，究竟是遭惡作劇或是真有爆裂物，白河警分局偵查隊、後壁派出所所及市警局鑑識中心人員均在場，然因無法確定內容物為何，正等待刑事局防爆小組到場進一步釐清中。

國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物。圖／蔡育輝服務處提供
國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物。圖／蔡育輝服務處提供
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國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物。圖／蔡育輝服務處提供
國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物。圖／蔡育輝服務處提供
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國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物，警方拉起封鎖線警戒。圖／蔡育輝服務處提供
國民黨台南市後壁區黨部驚傳疑遭放爆裂物，警方拉起封鎖線警戒。圖／蔡育輝服務處提供
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塑膠袋白河防爆

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