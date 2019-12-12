砸小吃店強搬菸酒 9地痞收保護費遭掃蕩

新北市淡水、三芝地區今年端午連假期間，連續爆發宮廟聚眾鬥毆，淡水警分局前分局長陳良德處置不力，事後被新北市長侯友宜撤換；刑事局追查宮廟鬥毆事件，發現天道盟分子李姓男子涉率眾參與6月9日的三芝福成宮繞境鬥毆事件，該聚合並涉嫌長期在當地收保護費、砸小吃店強搬貨物，前天拘提陳等9 人，檢方聲押李嫌獲准，其餘交保。

警方調查，34歲李姓男子是天道盟同心會在三芝地區的要角，他以私人宮廟為聚集處所集結幫眾，教唆小弟參與今年6月9日淡水三芝福成宮廟會繞境聚眾鬥毆，還把警察推倒在地，涉妨害公務。

案發之前刑事局偵一大隊已接獲檢舉，對李男等人犯罪行為展開蒐報，查出李等人除宮廟鬥毆，也在當地對小吃店收保護費，每家2至6萬元不等，店家不從，就暴力威脅恐嚇，甚至砸店強搬菸酒等貨物，連警察到場也不在意，行徑囂張。

警方本月10日兵分多路拘提李等9人，搜出空氣霰彈槍、空氣手槍、玩具槍、信號彈和武士刀、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、木棍、噴霧催淚劑、沖天炮等犯罪工具，並查扣本票、手機等證物。