親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王國興亡在此一票? 4年3連戰詭譎的「2019英國大選」

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

砸小吃店強搬菸酒 9地痞收保護費遭掃蕩

2019-12-12 15:25聯合報 記者陳金松／台北即時報導

新北市淡水、三芝地區今年端午連假期間，連續爆發宮廟聚眾鬥毆，淡水警分局前分局長陳良德處置不力，事後被新北市長侯友宜撤換；刑事局追查宮廟鬥毆事件，發現天道盟分子李姓男子涉率眾參與6月9日的三芝福成宮繞境鬥毆事件，該聚合並涉嫌長期在當地收保護費、砸小吃店強搬貨物，前天拘提陳等9 人，檢方聲押李嫌獲准，其餘交保。

警方調查，34歲李姓男子是天道盟同心會在三芝地區的要角，他以私人宮廟為聚集處所集結幫眾，教唆小弟參與今年6月9日淡水三芝福成宮廟會繞境聚眾鬥毆，還把警察推倒在地，涉妨害公務。

案發之前刑事局偵一大隊已接獲檢舉，對李男等人犯罪行為展開蒐報，查出李等人除宮廟鬥毆，也在當地對小吃店收保護費，每家2至6萬元不等，店家不從，就暴力威脅恐嚇，甚至砸店強搬菸酒等貨物，連警察到場也不在意，行徑囂張。

警方本月10日兵分多路拘提李等9人，搜出空氣霰彈槍、空氣手槍、玩具槍、信號彈和武士刀、開山刀、西瓜刀、折疊刀、球棒、木棍、噴霧催淚劑、沖天炮等犯罪工具，並查扣本票、手機等證物。

警方偵詢後先依加重強盜、恐嚇、妨害自由等罪嫌將李嫌等人移送士林地檢署，檢方聲押李嫌獲准，其餘8人交保；後續再追查組織犯罪等罪責及其他共犯。

刑事局掃蕩淡又三芝地區不良聚合，逮捕9人查扣犯罪工具。記者陳金松／攝影
刑事局掃蕩淡又三芝地區不良聚合，逮捕9人查扣犯罪工具。記者陳金松／攝影
分享
警方查扣沖天炮，認定也是嫌犯的犯罪工具。記者陳金松／攝影
警方查扣沖天炮，認定也是嫌犯的犯罪工具。記者陳金松／攝影
分享
李姓男子等人在三芝地區為惡，犯罪工具中有多把利刃。記者陳金松／攝影
李姓男子等人在三芝地區為惡，犯罪工具中有多把利刃。記者陳金松／攝影
分享

淡水警察

延伸閱讀

補植櫻花179棵 三芝準備迎明年櫻花季

老闆辯不知兩女涉嫌脫衣陪酒 檢方不信全起訴

新北圖書館功能再加值 三芝金山可看電影

男愛慕國小時女同學涉強制性侵 判4年6月

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45

台日海巡合作 日海域查獲安毒600公斤

2019-12-12 12:58

淨化治安 安平槍擊案偵破警方接連15天臨檢夜店

2019-12-12 11:56

服務處疑遭槍擊「與鴿舍有關」 女議員難接受籲要真相

2019-12-12 11:36

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪翻覆部分事實仍待釐清 高檢署發回宜檢續查

2019-12-11 22:27

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

兒子運毒黑吃黑遭擄？婦人心急哭求警方救人後破涕為笑

2019-12-11 18:57

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

2019-12-11 17:12

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top