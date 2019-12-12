台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

刑事局南部打擊犯罪中心日前獲報有跨國運毒集團，蒐證發現成員密集前往日本，經通報與日本警方合作，昨天中午成功攔截一艘將返回九州熊本縣漁港的漁船，查獲涉走私安非他命600公斤，逮捕船上2名台籍船員及1日本人，又陸續追捕總計8名嫌犯到案，其中有4名台灣人。

南打偵二隊指出，日前接獲線報後，查出黃姓男子（43歲）密集搭機前往日本，經刑事局駐日本聯絡組與日本警方共組專案小組，昨天上午監控到台人洪姓（68歲）、陳姓（68歲）男子及日本船員吉田駕駛漁船從九州宮崎縣漁港出港，疑要赴海上接運毒品，準備折返九州熊本縣的漁港，警方見時機成熟立即海上攔截，在船上發現麻布袋藏600公斤安非他命。

日本警方昨天下午又循線查獲黃姓男子、孫姓男子，另還有日籍嫌犯7人，總計8人；其中船上的洪、陳姓男子，及黃姓主嫌確認是台人，孫姓男子則是日本方面告知為台人，但台灣警方尚無護照資料，暫不敢證實。

11嫌現持續接受偵訊中，台日將合作追查毒品上游來源、銷貨管道及還有無其他共犯等；據了解，由於我國與日本無司法互助，黃姓嫌犯等人將於日本接受偵審程序，甚至若定罪也要服完刑才可能獲遣返；南打警方也將透過管道取得資料，追查有無共犯在台灣。