淨化治安 安平槍擊案偵破警方接連15天臨檢夜店

台南市安平區舞場上月27日發生槍擊案後，警方針對轄區易滋事夜店，連續擴大臨檢15天。槍擊案在案發後10天已偵破，員警昨天深夜仍持續擴大執行臨檢，還跑步進場展示威力。市警四分局說，員警執行擴大臨不是針對舞場，因轄區多家特種行業曾發生打架、施用毒品等情事，才持續臨檢，期望淨化選前治安。

警方說，槍擊案發生後當晚就展開擴大臨檢，一直到12月3日都是四分局員警執行，市警察局4日起增派其他13個分局巡邏警力，加入臨檢行列，案子雖偵破了，目前持續臨檢舞場、酒店及PUB等夜店。

據了解，這家舞場自開業以來治安事件頻傳，2018年迄今發生過包廂內客人集體施用毒品案件，店內時常上演酒客打群架事件、更有未成年涉足該店內並參與鬥毆，台南市工務局會去年7月會同台南市警局，針對擅自建造車道出入口、西側二、三樓室外樓梯、東側V出入口增設相關構造物等，認定為違章建築進行拆除。

最近舞場風波再起，11月13日凌晨發生薛姓男子在店內被打後，心生不滿聚眾持棍棒砸店，當時引起警方注意迅速介入偵破，並緝捕薛在內5車、4人到案，依涉毀損罪嫌移送台南地檢署究辦。警方雖要求業者約束店內秩序，但平靜沒多久，11月27日凌晨又在店內3樓KTV發生槍擊案。