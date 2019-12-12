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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

淨化治安 安平槍擊案偵破警方接連15天臨檢夜店

2019-12-12 11:56聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區舞場上月27日發生槍擊案後，警方針對轄區易滋事夜店，連續擴大臨檢15天。槍擊案在案發後10天已偵破，員警昨天深夜仍持續擴大執行臨檢，還跑步進場展示威力。市警四分局說，員警執行擴大臨不是針對舞場，因轄區多家特種行業曾發生打架、施用毒品等情事，才持續臨檢，期望淨化選前治安。

警方說，槍擊案發生後當晚就展開擴大臨檢，一直到12月3日都是四分局員警執行，市警察局4日起增派其他13個分局巡邏警力，加入臨檢行列，案子雖偵破了，目前持續臨檢舞場、酒店及PUB等夜店。

據了解，這家舞場自開業以來治安事件頻傳，2018年迄今發生過包廂內客人集體施用毒品案件，店內時常上演酒客打群架事件、更有未成年涉足該店內並參與鬥毆，台南市工務局會去年7月會同台南市警局，針對擅自建造車道出入口、西側二、三樓室外樓梯、東側V出入口增設相關構造物等，認定為違章建築進行拆除。

最近舞場風波再起，11月13日凌晨發生薛姓男子在店內被打後，心生不滿聚眾持棍棒砸店，當時引起警方注意迅速介入偵破，並緝捕薛在內5車、4人到案，依涉毀損罪嫌移送台南地檢署究辦。警方雖要求業者約束店內秩序，但平靜沒多久，11月27日凌晨又在店內3樓KTV發生槍擊案。

槍擊案發生後10天，警方本月6日在高雄美濃一帶民宿，掌握涉嫌開槍陳姓男子行蹤，順利將他逮捕到案，警詢後依槍砲及殺人未遂罪嫌法辦。

台南市安平區舞場槍擊案已偵破，警方昨天深夜仍持續擴大臨檢夜店，還跑步進場展示威力...
台南市安平區舞場槍擊案已偵破，警方昨天深夜仍持續擴大臨檢夜店，還跑步進場展示威力。記者黃宣翰／翻攝
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安平區舞場槍擊案已偵破，警方昨天深夜仍持續擴大臨檢夜店，淨化選前治安。記者黃宣翰...
安平區舞場槍擊案已偵破，警方昨天深夜仍持續擴大臨檢夜店，淨化選前治安。記者黃宣翰／翻攝
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